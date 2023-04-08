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الجزائر

تمديد عطلة الربيع لتلاميذ المدارس “إشاعة”

الشروق أونلاين
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تمديد عطلة الربيع لتلاميذ المدارس “إشاعة”
أرشيف
مدرسة ابتدائية

يتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، منشورات تدّعي أن وزارة التربية قد أعلنت، أو ستعلن، تمديد عطلة الربيع إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان.

لكن الوزارة نفسها، لم يصدر عنها أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص. وبالتالي فإن عودة تلاميذ جميع الأطوار التعليمية إلى مقاعد الدراسة سيكون هذا الأحد 9 أفريل.

ونشرت وزارة التربية في وقت سابق، رزنامة العطل للسنة الدراسية الجارية. وهي تحدّد عطلة الربيع بين مساء الخميس 23 مارس، وصباح الأحد 9 أفريل 2023.

وقد نشرت عدّة مؤسسات التعليمية جداول التوقيت الخاصة بشهر رمضان، استعدادا لاستقبال التلاميذ لما تبقى من الشهر الفضيل.

رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2023/2022

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