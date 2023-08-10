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عطاف يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض

تنسيق بين الجزائر وواشنطن من أجل حلّ سلمي للأزمة في النيجر

الشروق أونلاين
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تنسيق بين الجزائر وواشنطن من أجل حلّ سلمي للأزمة في النيجر
أرشيف
تنسيق جزائري أمريكي

تحدث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الخميس، مع مساعد كاتب الدولة الأمريكي ديريك شولي، حول “تنسيق مساعي البلدين، لتعزيز فرص الحلّ السلمي للأزمة في النيجر”.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد التقى عطاف خلال زيارة العمل التي يجريها لواشنطن، مع مسؤولين رفيعي المستوى بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية.

حيث تحادث الوزير الجزائري مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبيت الأبيض بريت ماكغورك، حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.

كما تطرق الجانبان إلى “تطورات الأزمة في ليبيا، على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام”.

وكانت للوزير عطاف محادثات أخرى مع مساعد كاتب الدولة ديريك شولي، الذي يتأهب لشغل منصب نائب كاتب الدفاع.

وتطرق عطاف خلال هذه المحادثات “على وجه الخصوص، إلى تطورات الأزمة في النيجر. وسبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في البلاد”.

“وأكدت هذه اللقاءات، على قوة الشراكة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة. وتطلع الطرفين واستعدادهما للعمل على تعزيزها أكثر، في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة”، يضيف البيان.

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