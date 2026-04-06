تنظيم المؤتمر الإفريقي للتصدير والخدمات اللوجستية بهذا التاريخ

في طبعته الثانية

تحتضن الجزائر يوم 21 أفريل المقبل الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للتصدير والخدمات اللوجستية، بمشاركة أكثر من 200 مؤسسة وطنية وأجنبية، إلى جانب ممثلين عن هيئات من 30 دولة إفريقية، وفق ما أفاد به بيان صادر عن الجهة المنظمة.

وأوضح البيان أن هذه التظاهرة الاقتصادية، التي ستقام بقاعة المؤتمرات بفندق “الشيراتون”، تنظمها مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات تحت رعاية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ويجمع هذا الموعد متعاملين ومؤسسات تنشط في عدة قطاعات، من بينها الزراعة والصناعات الغذائية، والتوضيب والتغليف، والصناعات الثقيلة والخفيفة، إضافة إلى قطاع الخدمات على غرار البنوك والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية.

ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل إنجاح المبادلات التجارية داخل الفضاء الإفريقي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب مناقشة آليات التحكم في وسائل النقل والخدمات اللوجستية وتكاليفها، واستكشاف فرص ترقية المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية، بما يعزز جهود تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

كما يندرج هذا الحدث ضمن مساعي مواكبة توجهات السلطات العمومية الرامية إلى الانفتاح على الأسواق الإفريقية، من خلال استكشاف الفرص المتاحة ومناقشة التحديات المرتبطة بالتجارة واللوجستيات على مستوى القارة.

وسيكون المؤتمر، حسب المصدر ذاته، فضاءً للنقاش وتبادل الخبرات وعقد لقاءات مهنية إفريقية-إفريقية، تجمع خبراء ومؤسسات مصدرة وفاعلين في مجالي اللوجستيات والتجارة الإفريقية.

ويتضمن برنامج هذه الطبعة سلسلة مداخلات تتناول الإجراءات الجديدة والمزايا التي أقرتها الدولة لفائدة المصدرين، لا سيما ما يتعلق بسياسة المنافسة والملكية الفكرية والاستثمار والتجارة الإلكترونية.