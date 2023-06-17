تنظيم حركة الـ”جات سكي” ومنع تواجد الحيوانات الأليفة بالشواطئ

الإعلان الرسمي عن افتتاح موسم اصطياف 2023 بالعاصمة

أشرف والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، السبت، على مستوى منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة عن انطلاق موسم الاصطياف لسنة 2023.

وفي تصريح للصحافة عقب جولة بمنتزه الصابلات تفقد خلالها الإمكانيات المادية والبشرية المهيأة، أفاد رابحي بوجود 61 شاطئ مسموح للسباحة، إلى جانب توفير كراسي للسباحة لفائدة ذوي الهمم لتمكينهم من الاستمتاع بهذا النشاط.

وحسب مصالح ولاية الجزائر تم اتخاذ قرارات جديدة هذا الموسم، من بينها تنظيم حركة الآلات البحرية (جات سكي) ومنع تواجد الحيوانات الأليفة بالشواطئ.

أما بخصوص مواقف السيارات على مستوى الشواطئ، فقد تم توفير 523.014 مكان تحسبا للموسم الجديد.

ومن جهة أخرى، فقد تم إعداد – تضيف ذات المصالح- برنامجا للتنشيط الثقافي والرياضي وبرمجة نشاطات ترفيهية وسهرات، بالإضافة إلى تنظيم معارض للصناعة التقليدية على مستوى الصابلات وبرج الكيفان.

وفيما يخص الجانب الرياضي، فقد تم برمجة دورات للتنس الشاطئ وكرة الطائرة ومسابقات الرياضات المائية على مستوى منتزه الصابلات وبرج الكيفان.

أما في مجال النقل، فسيتم توفير خطين بواسطة 6 حافلات للنزهة والاستجمام بوتيرة منتظمة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة مساء، حيث سينطلق الخط الأول من المحطة البرية خروبة نحو بن عكنون مرورا بحديقة التجارب رويسو وبئر مراد رايس فيما ينطلق الخط الثاني من محطة خروبة نحو حديقة التجارب ومقام الشهيد، مرورا بمحطة 01 ماي ورويسو.

كما خصصت مؤسسة “إيتوزا” 20 حافلة للاستغلال و10 خطوط من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، لتغطية 11 موقعا من أحياء العاصمة نحو الشواطئ مع تمديد مواقيت نقل المسافرين.

أما الفترة الليلية الممتدة من الساعة 19:00 إلى 00:50 فستضمن تغطية 21 خطا عن طريق 21 حافلة، أما فيما يخص تقديم خدمة النقل عبر المترو، فقد تم تمديدها إلى غاية الساعة 23:00.

وحسب مصالح الولاية فقد تم تسخير أزيد من 9600 عون للتحضيرات الخاصة لموسم الاصطياف، منهم 820 للتكفل بتهيئة الشواطئ، 1100 عون حماية مدنية، 950 عون حراسة موسمي و150 مؤطر و 185 عون أمن على مستوى الشواطئ.

.. انطلاق قافلة شبانية للترويج للألعاب العربية

انطلقت على مستوى منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة القافلة الشبانية الترويجية للألعاب العربية الـ 15 التي ستحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل.

وأعطى إشارة انطلاق هذه القافلة المنظمة تحت شعار “بالرياضة نرتقي…وفي الجزائر نلتقي”، والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على هامش مراسم الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم اصطياف 2023.

وحسب مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر المنظمة لهذه القافلة فإنها تتكون من 1000 شاب من مختلف المؤسسات الشبانية والحركة الجمعوية وهي ستجوب مختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة من 17 إلى 21 جوان بهدف الترويج للألعاب العربية وكذا خلق فضاء للتعارف والتلاحم بين شباب الوطن.

كما تهدف القافلة المكونة من شباب تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 سنة، تشجيع المنخرطين على مستوى المؤسسات الشبانية والتعريف بالموروث المادي وغير مادي في مختلف جهات الوطن وكذا الوقوف على الانجازات الكبرى لمختلف الهياكل الرياضية والشبانية.