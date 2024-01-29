توسعة ميناء أرزيو.. هذا ما أمر به وزير النقل

أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، الأحد على ضرورة رفع وتيرة أشغال توسعة ميناء أرزيو (شرق ولاية وهران) وتسليم المشروع قبل آجاله المحددة.

وشدد زهانة خلال زيارته التفقدية لهذا المشروع على أهمية رفع وتيرة الانجاز والعمل بنظام ثلاثة فرق على مدار 24 ساعة لتسليمه قبل موعده المحدد وفق دفتر الشروط والذي سيسمح فور دخوله حيز الخدمة برفع قدرة استيعاب الميناء.

ودعا الوزير المجمع المكلف بالإنجاز إلى المتابعة الدقيقة للأشغال وإعادة النظر في توقعات تسليم المشروع وتقليصها الى أقل من 39 شهرا أي قبل آجاله التعاقدية.

وقد بلغت نسبة تقدم أشغال توسعة ميناء ارزيو 12 بالمائة فيما قدرت نسبة تقدم انجاز ورشة إصلاح السفن 15 بالمائة وفق الشروحات المقدمة بعين المكان.

وتتضمن أشغال التوسعة إنجاز رصيفين مخصصين لتصليح البواخر، المتربعان على مساحة 5 هكتارات، على طول 220 متر وعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها مما سيسمح بإصلاح سفن ذات الحجم الكبير.

كما يشمل المشروع، الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية لبناء وإصلاح السفن “ايريناف”، انجاز على اليابسة ست ورشات منها تلك التي تخص “الميكانيك” و”الأنابيب والطلاء” و”النجارة والإنارة والتلحيم” و”الصيانة”.

وقد تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر بـ 45 مليار دج من ميزانية المؤسسة.

وتتضمن الأشغال أيضا إنجاز رصيف تجاري جديد “مول 5” يمتد على طول 1.200 متر وبعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها ويتربع على مساحة 52 هكتارا ويضم إجمالا 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا ومختلف المنتجات الحديدية وكذا معالجة الحاويات بمجموع 500 ألف طن سنويا وموقع آخر مخصص لإصلاح السفن.

وسيساهم هذا المشروع في إضفاء ديناميكية أكبر في حركة تصدير واستيراد البضائع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة مع تشجيع ترقية الصادرات خارج المحروقات، كما أشير إليه.

وخلال متابعته لعرض حصيلة نشاطات مؤسسة ميناء وهران، شدد وزير النقل على ضرورة ربط رصيف “السنغال ” بشبكة السكة الحديدية على مسافة 500 متر لتفادي نقل البضائع عبر الطرقات.

وشدد زهانة على ضرورة الإسراع في أشغال إنجاز الشبكة التي رصد لها مبلغ 190 مليون دج وتسليم المشروع في آجال لا تتعدى 4 أشهر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن هذا الخط سيسمح بنقل زهاء 700 طن من البضائع في الرحلة الواحدة من جهة وتجنب الاكتظاظ المروري عبر الطرقات في مدينة وهران من جهة أخرى.

كما حث أيضا مسؤولي ميناء وهران إلى بذل مزيد من الجهود لتقليص مدة بقاء الحاويات ومعالجتها في ظرف وجيز.

ودعا وزير النقل أيضا إلى تحسين ظروف عمل الصيادين من خلال تجسيد مشاريع لمزاولة نشاطهم في أريحية تامة على غرار أماكن لخياطة شباك الصيد وغيرها وذلك على مستوى موانئ وهران وأرزيو وكريشتل.

وبنفس المؤسسة المينائية، أشرف الوزير على تدشين المحطة البحرية لنقل المسافرين التي عرفت أشغال إعادة التهيئة من ميزانية المؤسسة والتي ستسمح باستقبال الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف.