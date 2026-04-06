توفّر حلول ذكيّة للأجهزة الشمسيّة قابلة للتصنيع والتسويق

وفق برنامج "صنع في الجزائر"...بداري يكشف من وحدة بواسماعيل:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن هناك العديد من الحلول الذكية المتوفرة بوحدة تنمية الأجهزة الشمسية في بواسماعيل (تيبازة)، وفق نظرة وبرنامج “صنع في الجزائر”، وهي منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق، ما من شأنه تعزيز المنتوج الوطني الخام وتطوير الاقتصاد والمساهمة في تجسيد السياسة الوطنية، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للجزائر الصاعدة – 2024/ 2029.

وجاء ذلك خلال زيارة قادته، الاثنين، للوحدة، أين اطلع خلالها على نماذج المشاريع المبتكرة لفرق البحث بهذا الصرح العلمي.

وبالمناسبة، أشرف الوزير في مستهل هذه الزيارة على تدشين مؤسسات بحثية و اقتصادية تتمثل في المؤسسة الفرعية “سبين أوف” لوحدة تنمية الأجهزة الشمسية، وإطلاق المنظومة الذكية لتسيير و إدارة الطاقة الكهربائية المطورة من طرف هذه المؤسسة الفرعية.

ودشن بداري أيضا واجهات الأعمال لكل من المؤسسات الفرعية لمركز التطوير الموضوعة على مستوى الوحدات الملحقة لمركز تطوير الطاقات المتجددة وكذا حاضنة الأعمال الخاصة بالمركز، إلى جانب تدشين الأرضيات المشتركة لكل من “الأرضية التكنولوجية لمعالجة المياه” و”الأرضية التكنولوجية لاختبار ومعاينة العواكس” و”مخابر الجودة المعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد”.

كما وقف أيضا على المشاريع الوطنية للبحث بهدف تقييم مخرجاتها الإقتصادية على غرار منظومة متنقلة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية و منظومة تقطير المياه المالحة بالطاقة الشمسية المدمجة في الزراعة الصحراوية و نظام تنظيف المحطات الشمسية الكهروضوئية، ومنظومة تطهير المياه المعالجة باستعمال الطاقة الشمسية و نظام توليد الطاقة الحرارية الصناعية، إلى جانب عدد من المشاريع المبتكرة بوحدة تنمية الأجهزة الشمسية.

وأشاد الوزير في تصريح صحفي بالمنتوجات المبتكرة بوحدة تنمية الأجهزة الشمسية، لاسيما منها الحاصلة على براءة الاختراع، والبالغ عددها أزيد من 30 مشروعا عمليا مبتكرا ومطورا بعقول جزائرية خالصة، ما يجعل الوحدة تتماشى مع التحديات الوطنية الراهنة للقطاع، كما قال.

وفي ذات السياق، عرضت وحدة تنمية الأجهزة الشمسية أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نماذج ابتكارات الفرق البحثية العاملة بالوحدة على غرار “نظام تحكم ذكي لتحسين كفاءة الطاقة للإنارة العمومية” و”منظومة لشحن الدراجات والسيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية الكهروضوئية” و”وحدة إنتاج الغاز الحيوي” و”حافظ طبي متنقل بالطاقة الشمسية” و”سخان ماء شمسي ذاتي التخزين بقدرة 70 لتر مدمج في البنايات.