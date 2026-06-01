-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
ضمن برنامج الصيانة الدورية

توقف مؤقت لمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض في وهران

الشروق أونلاين
  • 55
  • 0
توقف مؤقت لمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض في وهران
ح.م
مصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض في وهران

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن توقف مؤقت لمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 8 جوان 2026، وذلك في إطار برنامجها الوطني للصيانة الدورية والاستشرافية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التوقف يندرج ضمن عملية صيانة مبرمجة تهدف إلى الحفاظ على الأداء الأمثل للتجهيزات والمنشآت، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، وضمان استمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وأكدت أن العملية تندرج ضمن البرنامج الوطني للصيانة الذي تنفذه عبر مختلف محطات التحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز الأمن المائي الوطني، لاسيما خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب على المياه، خاصة في فصل الصيف.

وجددت الشركة الجزائرية لتحلية المياه التزامها بتوفير خدمة عمومية ذات جودة عالية، ومواصلة جهودها الرامية إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف الظروف.

مقالات ذات صلة
50 مؤسسة جزائرية جاهزة لتموين مصانع السيارات

50 مؤسسة جزائرية جاهزة لتموين مصانع السيارات

عين امليلة تحتضن الطبعة الأولى لصالون قطع غيار المركبات

عين امليلة تحتضن الطبعة الأولى لصالون قطع غيار المركبات

هذه الإجراءات إجبارية على المستوردين لإعادة البيع على الحالة!

هذه الإجراءات إجبارية على المستوردين لإعادة البيع على الحالة!

سونلغاز تقود تحالفاً جزائرياً-مصرياً للتوسع في أسواق الطاقة بأفريقيا الوسطى

سونلغاز تقود تحالفاً جزائرياً-مصرياً للتوسع في أسواق الطاقة بأفريقيا الوسطى

التبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة ومراقبة السياسيين والعملات الافتراضية!

التبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة ومراقبة السياسيين والعملات الافتراضية!

الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي العيد تحقق نتائج إيجابية

الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي العيد تحقق نتائج إيجابية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد