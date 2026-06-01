توقف مؤقت لمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض في وهران

ضمن برنامج الصيانة الدورية

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن توقف مؤقت لمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 8 جوان 2026، وذلك في إطار برنامجها الوطني للصيانة الدورية والاستشرافية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التوقف يندرج ضمن عملية صيانة مبرمجة تهدف إلى الحفاظ على الأداء الأمثل للتجهيزات والمنشآت، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، وضمان استمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وأكدت أن العملية تندرج ضمن البرنامج الوطني للصيانة الذي تنفذه عبر مختلف محطات التحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز الأمن المائي الوطني، لاسيما خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب على المياه، خاصة في فصل الصيف.

وجددت الشركة الجزائرية لتحلية المياه التزامها بتوفير خدمة عمومية ذات جودة عالية، ومواصلة جهودها الرامية إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف الظروف.