توقيف مروّج مخدرات متورط في 30 قضية جزائية (فيديو)

كان محلّ 8 أوامر بالقبض من عدّة جهات قضائية

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية ورقلة، حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية يوم الإثنين، من توقيف المتّهم المبحوث عنه المسمى (ط.س)، بعد تنفيذ عملية مداهمة استهدفت النقاط السوداء وبؤر النشاط الإجرامي.

المشتبه به البالغ من العمر 27 سنة، محل 8 أوامر بالقبض، صادرة عن الجهات القضائية. تتعلق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى قضايا:

العنف،

السرقة،

وحمل سلاح أبيض دون مبرر شرعي.

وهو متورط في 30 قضية جزائية، أغلبها تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، يضيف البيان.