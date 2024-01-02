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توقيف 24 مغربيا في مستغانم بتهمة تكوين شبكة دولية للهجرة غير الشرعية

الشروق أونلاين
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توقيف 24 مغربيا في مستغانم بتهمة تكوين شبكة دولية للهجرة غير الشرعية
أرشيف
الهجرة غير الشرعية

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم يوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة دولية للهجرة غير الشرعية عبر البحر، تتكوّن من 25 شخصا، يحمل معظمهم الجنسية المغربية.

وسمحت هذه العملية، حسب ما نقله التلفزيون العمومي، بتوقيف 25 شخصا من بينهم 24 شخصا من جنسية مغربية بجنايتي تكوين جمعية أشرار وتهريب البشر.

كما مكّنت العملية من حجز:

  • 03 قوارب،
  • ومحركين اثنين،
  • ومركبة نفعية،
  • وبوصلة،
  • ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والمغربية،
  • بالإضافة إلى مبلغ مالي بعملة الأورو.

وسيتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية الموقوفين، أمام الجهات القضائية المختصة، فور الانتهاء من التحقيق، يضيف المصدر ذاته.

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