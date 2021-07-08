تونس تعلن انهيار منظومتها الصحية والانتشار السريع لوباء كورونا

أمام امتلاء أقسام العناية المركزة وإرهاق الأطباء

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، الخميس، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وسجلت تونس، الأربعاء، قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن البلاد من السيطرة على تفشي الوباء.

وقالت المتحدثة باسم وزراة الصحة، نصاف بن علي لراديو “موزايك”: “نحن في وضعية كارثية المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين..الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق”.

وأضافت أن “المركب يغرق” داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات، وفرضت حجرا كليا في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة في تونس.