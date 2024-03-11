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اقتصاد

تونس تلجأ لمؤسسات التمويل الدولية لإنجاز طريق سيّار نحو الحدود الجزائرية

الشروق أونلاين
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تونس تلجأ لمؤسسات التمويل الدولية لإنجاز طريق سيّار نحو الحدود الجزائرية
ح.م
لافتة جلسة العمل

أشرف رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشّاني يوم الإثنين، على جلسة عمل وزارية لدراسة مشروع الطريق السيار الرابط بين منطقة بوسالم المحلية والحدود الجزائرية.

وشارك في الجلسة، حسب ما ذكره بيان لرئاسة الحكومة التونسية، وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والفلاحة والموارد المائية والإسكان وأملاك الدولة. إلى جانب والي جندوبة.

حيث قدّمت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، عرضا حول دراسة الجدوى المالية للطريق، والفرضيات الممكنة لإنجازه.

لتقرّ الجلسة إنجاز المشروع، الذي وصفته بـ”الهامّ”، بمساهمة من مؤسسات التمويل الدولية، مع العدول عن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الحشّاني بهذه المناسبة “البعد الاستراتيجي للمشروع، كجزء من الطريق السيّار المغاربي الإفريقي. وكممرّ اقتصادي”.

“علاوة على إدراجه في إطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة، لخلق حركية اقتصادّية بالمناطق الحدوديّة. مع تطوير المبادلات التجارية مع القطر الجزائري الشقيق”، يضيف البيان.

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