ثلثا سكان غزة قد يتعرضون للجوع الشديد قبل نهاية السنة

حذّر مرصد “IPC” العالمي لمراقبة الأمن الغذائي يوم ‌الخميس، من أن أكثر من ثلثي سكان غزة قد يتعرضون للجوع الشديد، بحلول نهاية العام الجاري.

وأرجع المرصد هذه الوضعية الكارثية، إلى خفض وكالات الإغاثة الإنسانية تدفقات المساعدات إلى سكان القطاع، بسبب نقص التمويل.

وأظهر أحدث تقييم للمرصد أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات ​الغذاء وخدمات التغذية، عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

لكن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، حيث تعرض أكثر من 1.2 مليون شخص، أو نحو 59 بالمئة من سكان غزة، للجوع الشديد، خلال الفترة من منتصف أفريل إلى نهاية جوان الماضيين.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67 بالمئة من سكان القطاع، بحلول ديسمبر المقبل. في وقت يعتمد فيه غالبية ​سكان غزة على إمدادات المساعدات، بعد عامين من الحرب.

وأُسّس “إطار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” الذي يشار إليه بالاختصار “IPC”، عام 2004. على مستوى وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويهدف مرصد “IPC”، إلى تعزيز تحليل الأمن الغذائي والتغذية، للتوجيه نحو قرارات دقيقة وفعالة في الأزمات الغذائية. ويعتمد على معطيات المنظمات الدولية والوكالات الأممية والهيئات التنموية والإنسانية.