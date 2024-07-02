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اقتصاد
كانت الشركة النفطية الوحيدة بين الشركات المتوّجة

جائزة أوروبية لمجمّع سوناطراك

الشروق أونلاين
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جائزة أوروبية لمجمّع سوناطراك
ح.م
جانب من حفل التتويج

تُوّجت المؤسسة الجزائرية لأشغال الآبار، وهي فرع لمجمّع سوناطراك، بـجائزة أفضل ريادة للجودة لعام 2024. التي تمنحها الهيئة الأوروبية لأبحاث الجودة (ESQR)  في سويسرا.

وتُمنح هذه الجائزة، حسب ما أوضحه بيان للمجمّع، تقديرا للتميز والريادة والإبداع التكنولوجي، وللإنجازات في مجال الجودة، للمؤسسات على الصعيد العالمي.

واستلم الرئيس المدير العام للمؤسسة عبد الغفور غلاب الجائزة، خلال مراسم حفل تسليم الجوائز بالعاصمة البلجيكية بروكسل. بحضور سفير الجزائر ببلجيكا.

وأشار بيان سوناطراك، إلى منح الجائزة في هذه الطبعة، لـ 56 مؤسسة ومنظمة وهيئة تابعة لــ 41 دولة عبر العالم. لكن المؤسسة الجزائرية لأشغال الآبار كانت المؤسسة البترولية الوحيدة المتوّجة.

وأبرز غلاب في كلمته بالمناسبة، التزام جميع عمال المؤسسة بمعايير الجودة. منوّها بدعم الشركة الأم سوناطراك. قصد تحقيق التحسن الدائم، وترقية الجودة في شتى مجالات النشاط.

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