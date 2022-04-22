جابو يقود وفاق سطيف إلى المربّع الذّهبي الإفريقي

يُواجه الأهلي المصري لاحقا

تأهّل فريق وفاق سطيف سهرة الجمعة، للدور نصف النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز الوفاق السطايفي بِهدف لِصفر على المضيف الترجي التونسي، لِحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ولُعبت هذه المباراة بِتونس، تحت إدارة حكم الساحة رضوان جياد من المغرب.

وكان رجال المدرب الجديد الصربي داركو نوفيتش قد تعادلوا سلبا أمام نظرائهم من الترجي، في لقاء الذهاب بِالجزائر. وهي الحصيلة النهائية التي منحت وفاق سطيف تأشيرة التأهّل.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِوفاق سطيف في مباراة العودة، القائد وصانع الألعاب المخضرم عبد المؤمن جابو، في الدقيقة الـ 21.

وشارك ثلاثة مدافعين جزائريين أساسيين في صفوف فريق الترجي التونسي، خلال مواجهة العودة، وهم: عبد القادر بدران وإلياس شتي ومحمد الأمين توغاي.

وفي الدور نصف النهائي لِرابطة أبطال إفريقيا، يلعب “النّسر الأسود” مع الأهلي المصري.

وتُجرى مواجهة الذهاب بِمصر في الـ 6 أو الـ 7 من ماي المقبل، وتُقام مباراة العودة بِالجزائر في الـ 13 أو الـ 14 من الشهر ذاته.

ومعلوم أن الأهلي المصري هو صاحب لقب رابطة أبطال إفريقيا، في النّسختَين الماضيتَين.

وبرمجت الكاف” المباراة النهائية في الـ 29 من ماي المقبل، على أن تُحدّد اسم الملعب في تاريخ لاحق.