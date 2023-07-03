جامعة سطيف -1- في المرتبة الـ 98 عالميا والأولى وطنيا

تصنيف أفضل الجامعات الأقل من 50 عاما في العالم..

احتلت جامعة فرحات عباس سطيف -1- المرتبة الـ 98 عالميا لأفضل الجامعات في العالم التي يبلغ عمرها 50 عاما أو أقل.

وجاء هذا الترتيب الذي صدر عن مجلة “التايمز” البريطانية، من خلال تصنيفات الجامعات الشابة في العالم.

واحتلت جامعة سطيف -1- المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا، وجاءت في المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي.

ويعتمد الحكم على الجامعات في هذا التصنيف من خلال جميع مهامها الأساسية، التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية وغيرها.

ويتضمن تصنيف هذا العام 605 جامعة، حيث تم تسجيل ارتفاعا مقارنة بـ سنة 2022 التي سجلت 539 جامعة.

كما تم إدراج 358 مؤسسة أخرى في وضع “مراسل”، أي أنها قدمت بيانات ولمنها لم تستوف معايير الأهلية للحصول على تصنيف.

وتصدرت جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة ترتيب أفضل الجامعات الشباب لسنة 2023، بعدما جاءت في المرتبة الثانية العام الماضي.

أما بالنسبة للجامعات الجزائرية فقد احتلت جامعة قالمة المرتبة الثانية بعد جامعة سطيف، حيث جاءت في المرتبة 401 عالميا.

وبقية الجامعات جاءت بنفس الترتيب 500+: تلمسان، عنابة، بجاية، بسكرة، بليدة 1، بومرداس، المسيلة، تيزي وزو وجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران.