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بعد تأكيد الطب الشرعي تعرضه لسكتة قلبية

جثمان “فريد الروكور” يُوارى الثرى بالعاصمة.. وهذا ما قاله مقربون!

نادية شريف
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جثمان “فريد الروكور” يُوارى الثرى بالعاصمة.. وهذا ما قاله مقربون!

وُري جثمان فقيد الساحة الفنية، فريد قسايسية، المعروف فنيا باسم”فريد الروركور”، مساء الاثنين 12 جويلية، بعد صلاة العصر، بمقبرة الصفصافة بالعاصمة.

وشيع الجنازة جمع غفير من المواطنين، إلى جانب أصدقائه وأقاربه ومحبيه وجملة من الوجوه الفنية المعروفة.

وفي حديثهم للشروق، عبر مقربون عن صدمتهم من رحيله المفاجئ، كما صرحوا بأن الفنان تعرض لعدة ضغوطات أثرت على صحته، خاصة فيما يتعلق بعدم تقاضيه لمستحقاته نظير أعماله.

تأجيل جنازة “فريد الروكور” لحين صدور تقرير الطب الشرعي

أفادت عائلة الفنان “فريد الروكور” أنه تم تأجيل جنازته لحين صدور تقرير الطب الشرعي، حيث نقل للمستشفى من أجل المعاينة والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وكانت جنازة الفقيد مقررة ظهر الإثنين بمقبرة الصفصافة بالمالحة.

وفاة الممثل الكوميدي”فريد الروكور” بسكتة قلبية 

توفي الممثل الكوميدي فريد قسايسية، المعروف فنيا باسم “فريد الروكور”، صبيحة الإثنين، إثر إصابته بسكتة قلبية.

فريد الروكور، الوجه التلفزيوني المعروف بأدواره الفكاهية، خاصة إلى جانب الفنانة بيونة في “ناس ملاح سيتي”، رحل في حدود الخامسة صباحا، عن عمر ناهز الـ 57 عاما.

الفقيد من مواليد 24 جويلية 1964، بدأ مشواره الفنّي في العام 1985 من خلال فيلم “في سبيل الجزائر” ، ذاع صيته في تسعينيات القرن الماضي من خلال برنامج “بلاد ميوزيك”، حيث اشتهر بعدها باسم “الروكور”.

شارك بعدها في عدّة أعمال كوميدية، حققت نجاحا باهرا، على غرار “ناس ملاح سيتي” ، “جمعي فاميلي في جزئه الثالث”، “سوق الحاج لخضر” ، وسلسلة “دار العجب” في الجزء الثاني، كما شارك في بعض الحصص مثل “الروك ديالنا” و”بوزنزل”.

عرف بانتقاده لما يحدث في الساحة الفنية بكل جرأة وثقة، حيث وصف أشباه الفنانين بوجوه التبهدايل والذين لا علاقة لهم بالفن وقصف المسؤولين السابقين عن قطاع الثقافة وقال إنهم سبب تهميش كبار الكوميديين والفنانين الكبار والذين أدخلوا البهجة للشعب في سنوات الجمر .

وفي حديثه للشروق نيوز، كشف قسايسية أبو سفيان شقيق الفقيد تفاصيل وفاته، حيث قال إنه كان يعاني من مدة من ألم في القولون وكان يتابع عند طبيب مختص في أمراض القلب.

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التعليقات
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  • عمر

    في أحد الأيام لم أتذكر ليلا أم نهار، أخذت إبني إلى المستشفى مصطفى باشى، لجرح أصابه في جبهته، فالذي أخاط جبهته كان المرحوم فريد وكان معروف بحصة بلاد ميوزك، فكان في عمله هذا جدي لا مكان فيه للمزاح كما عودنا في أفلامه وخاصة حصة في بلاد مبوزك، ولا يزال إبني يتذكر ذلك ويتذكره بكل خيرا بعدما أصبح رجل، فرحمه الله رحمة واسع وغفرله ولنا، آمين وصبر أهله.

    10
  • لحسن

    رحمة الله عليه و على جميع موتانا .

    21
  • mara hna wa mara alhih

    اللهم ارحمه اغفرله بدله اهلا خيرا من اهله و الهم ذويه الصبر الجميل. اللهم ابعث له ملائكة مبتسمين كما كان يدخل الفرحة و الابتسامة على قلوب الناس. يامن اعطاك الله موهبة ربانية في اضحاك الناس بدون تكلف تملق ربي يرحمك عشت فنان عزيزا محبوب ممن عرفوا اعمالك صراحتك و شجاعتك الادبية. كل من عليها فان ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال و الاكرام.

    22

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