جدل بسبب ظهور مايا رجيل بدون حجاب في عيد الفطر.. لماذا تخلت عنه؟

أثارت البلوغر الجزائرية مايا رجيل جدلا واسعا صبيحة عيد الفطر، بسبب ظهورها بدون حجاب، وهو الأمر الذي مهدت له في الآونة الأخيرة.

وضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بصور مايا رجيل، بعدما ظهرت من خلال حسابها على إنستغرام عبر خاصية الستوري تعلن نزعها الحجاب.

وقال نشطاء إنّ رجيل تمرّ بحالة نفسية سيئة بسبب وفاة والدها وبعد أزمة طلاقها، لذلك من الواجب الوقوف معها ونصحها بدل الحكم عليها، خاصة بعد حملة التنمر والانتقاد التي طالتها.

واستهجن البعض إعلان أختها اليوتيوبر الشهيرة سارة رجيل التخلي عنها، لافتين إلى ضرورة تفهم وضعها ودعمها نفسيا كي تتجاوز محنتها، بينما ارتأى آخرون أنها محقة والدعم لا يكون في معصية.

وأكد متابعون لحالتها أن معنوياتها محطمة، بعد قضية تهديدها بصور مخلة بالحياء من طرف من أسمتهم بـ “عصابة السوشيال ميديا”، بسبب أحلامها الوردية التي تتجاوز إمكانياتها المادية على حد قولها.

ولأن اسم مايا رجيل تصدر الترند عبر الشبكات خلال اليومين الماضيين فقد تساءل الكثيرون ممن لا يعرفونها من تكون؟

وتزوجت البلوغر الشهيرة في العام 2020 ثم حصل الطلاق، وظهرت حينها في مقطع مصور وهي تقول بأنها تركت بيتها بسبب السحر، ما جعل مغردين يرجحون فرضية أن تكون لا تزال تعاني من تبعاته.

يذكر أن شيماء مايا رجيل أو كما تعرف على مواقع التواصل الاجتماعي مايا رجيل، شابة جزائرية ناشطة عبر الوسائط الإلكترونية، تبلغ من العمر 26 عاما وهي من مواليد 30 جانفي 1997 بالجزائر العاصمة.

حصلت على شهادة الليسانس في إدارة الأعمال من جامعة الجزائر 3، واشتهرت على منصة فيسبوك بفيديوهات مضحكة كانت تشاركها مع متابعيها بادئ الأمر.

انتقلت بعدها إلى منصة إنستغرام بتقديم محتوى متنوع “Life style”، إذ تجاوزت فيديوهاتها عتبة المليونين ونصف متابع، أما على تيك توك، فتجاوزت نسبة مشاهداتها الـ5 مليون.

نشرت فيديو تكلمت فيه عن الصراع بين الأنا والذات أي بين شخصيتيها في الماضي شيماء وشخصيتها الحالية مايا، ليحصد 3.7 مليون مشاهدة في ظرف وجيز جدا.

تعاقدت مع عديد الشركات المعروفة لعل أبرزه:ا LG, Yassir, Danao, OHC School OXFORD.