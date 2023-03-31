جدل مسلسل “الدامة” يدخل مبنى البرلمان

سلطة الضبط تطلب توضيحات والمخرج يبرر عبر صفحته

طلبت سلطة ضبط السمعي البصري من التلفزيون العمومي تقديم توضيحات، حول مشهد في مسلسل “الدامة” الذي يبث خلال الشهر الفضيل.

وجاء في بيان سلطة الضبط أنه يتعين على التلفزيون الجزائري تقديم توضيحات حول مشهد ورد فيه “اسم حركة انفصالية مصنّفة كتنظيم إرهابي”، في أحد مشاهد الحلقة الأولى من المسلسل. والمقصود هنا عبارة “الماك” التي كانت على جدران أحد شوارع باب الوادي ظهرت أثناء تصوير المشهد.

وسجّلت سلطة الضبط من خلال متابعتها لأحد برامج التلفزيون العمومي، المتمثل في مسلسل “الدامة”، في أولى حلقاته في الدقيقة 19:45، مشهدا يظهر فيه جدار بأحد الأسواق بباب الوادي بالعاصمة، مكتوبا عليه اسم حركة انفصالية مصنّفة إرهابية.

أضاف البيان ذاته أن سلطة الضبط ستتخذ “الإجراءات اللازمة على ضوء ما سيقدمه التلفزيون من توضيحات”.

جدل المسلسل وصل إلى قبة البرلمان حيث، وجه النائب عبد الله عماري الخميس أسئلة شفوية لوزير الاتصال، محمد بوسليماني، حول ما تبثه بعض القنوات من مسلسلات معروضة “تشجع الرذيلة وتعاطي المخدرات والمهلوسات”، وأشار النائب إلى أن البرلمان ناقش مؤخرا موضوع المؤثرات العقلية. وقال النائب إن مسلسل “الدامة” فيه مبالغة في طرح موضوع الترويج للمخدرات بما في ذلك الاطفال، معتبرا العمل تجاوزا في حق الجزائريين.

وفي رده، كشف الوزير أن سلطة الضبط السمعي البصري قامت بدعوة مهنيي القطاع إلى ضبط برامجهم احتراما لخصوصيات الشهر الفضيل وعدم الانزلاق وراء الربح المادي، مؤكدا أن الوزارة سحبت الاعتماد من قنوات خاصة، وبتكليف الجهات المختصة بتنفيذ قرار الوقف الفوري والنهائي، أو المؤقت لتلك القنوات، مع دعوة مسؤولي القنوات المعنية إلى وقف بث أجزاء أو مسلسلات بكاملها، وتوجيه تحذيرات وإنذارات لكل مؤسسة إعلامية لا تحترم أخلاق المجتمع مع اتخاذ إجراءات ردعية في حال إخلال قنوات تلفزيونية بالتزاماتها.

من جهته، ظهر مخرج العمل يحي مزاحم عبر صفحته على الفايسبوك مبررا المشهد بأن العبارة التي كانت محل احتجاج لا تحيل إلى الماك المصنف كحركة إرهابية، لكنها عبارة “مارك”، وكان مزاحم مرفقا بأبناء حي باب الوادي.

من جهتها، أوضحت كاتبة العمل، سارة برتيمة، عبر صفحتها أن مسلسل الدامة طرق كل أبواب الجزائريين ودخل قلوبهم، لأنه ببساطة يتحدث عن واقع يسكن فينا. وأضافت صاحبة السيناريو أن ما حدث ما هو “إلا دليل على أن “الدامة” عمل يستحق المتابعة”.

وقد تمكن مسلسل “الدامة“من استقطاب نسبة معتبرة من المشاهدين، حيث أضحى العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق أزيد من 27 مليون مشاهدة.

مسلسل “الدامة” الذي يبث على التلفزيون الجزائري إخراج يحيى مزاحم، عن سيناريو سارة برتيمة، يجمع عددا من النجوم، على غرار بيونة، مصطفى لعريبي، مراد خان، ريم تاكوشت، سهلة ولهى، بوعلام بناني.. عايدة عبابسة وغيرهم.

وتدور أحداث العمل في حي باب الوادي الشعبي، وتصور نمط وطبيعة حياة ناس الأحياء الشعبية، كما يعالج المسلسل الآفات الاجتماعية مثل المخدرات السرقة عصابات الأحياء والاستغلال وغيرها.

اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل، من خلال الإشادة بأبطاله، ما يعكس نجاح خيارات المخرج يحي مزاحم، في رسم أطوار قصته، وتقسيم الأدوار، حيث نجحت مثلا عايدة عبابسة في أداء الدور الذي أسند إليها “الدلالة” وهو الدور الذي أدته عبابسة بإتقان ومثلها الممثلة بيونة التي أبدعت في أداء دور المقعدة.

يقدم المسلسل لعبة “الدامة” كلعبة شعبية وتحمل ثقلا في المخيال الشعبي، كونها اللعبة التي تجمع على طاولتها الجيران ورفقاء الحي، ولكنها أيضا قد تكون واجهة للعبة الحياة التي فيها الرابح وفيها الخاسر، وفيها أيضا تقلب الأقدار مثل تقلب الأدوار.

نحج يحي مزاحم، من خلال بطولة جماعية لفريق الممثلين، في شد انتباه المشاهد في قصة تحاكي وتلامس واقع الناس البسطاء، وتمكن من إعادة التلفزيون الجزائري إلى صدارة الأعمال الدرامية، بعدما كاد التلفزيون العمومي أن يفقد مكانته كجامع أول للعائلة الجزائرية خلال الشهر الفضيل.

كما قسم المسلسل الشارع “الفايسبوكي” بين مشيد بواقعية مزاحم في رسم مشاهد قصته، وبين من يعتبر الواقعية الحرفية خطرا على المجتمع، وقد يكون لها رد فعل عكسي.