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رياضة

جديد فرحات وبلقبلة

علي بهلولي
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جديد فرحات وبلقبلة

طرأ جديد بِخصوص اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين زين الدين فرحات وهاريس بلقبلة، ومستقبلهما الكروي الاحترافي تحديدا.

ويرتبط متوسط الميدان زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022. مقابل الـ 30 من جوان 2023، لِزميله بِالخط ذاته هاريس بلقبلة (27 سنة) مع فريق براست.

وأدرج التقني جوليان ستيفان المدرب الجديد لِفريق ستراسبورغ الفرنسي، اسم زين الدين فرحات ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في الاستفادة من خدماتهم هذه الصائفة. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الخميس.

وبات نادي ستراسبورغ ثالث فريق يرغب في جلب فرحات هذه الصائفة، بعد مرسيليا وسانت إيتيان الفرنسيَين.

أمّا بِشأن هاريس بلقبلة، فقد أكد أنه يرغب في مواصلة المغامرة الكروية الاحترافية مع ناديه براست. كما جاء في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة “لو تيليغرام” الفرنسية، الخميس.

وكانت إدارة نادي براست الفرنسي قد أعلنت مُؤخّرا، بِأن هاريس بلقبلة اللاعب الوحيد الذي يُمكنه تغيير الأجواء هذه الصائفة، إن رغب في فسخ العقد. لكن بدا وأن الدولي الجزائري استحسن تجربته مع الفريق الذي انضمّ إليه في صيف 2018.

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