جديد مفاوضات شراء عقد غزال

تمدّدت المفاوضات بين إدارتَي ناديَي ليستر سيتي الإنجليزي وبشكتاش التركي، بِشأن تحويل اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال.

وكان يُفترض أن يُطوى الملف الأربعاء الماضي، ولكن مسؤولي الفريقَين لم يتوصّلا إلى اتّفاق نهائي.

وأمهلت إدارة نادي بشكتاش نظيرتها من ليستر سيتي مدّة أسبوع من الآن، لِتحويل رشيد غزال أو عدم شراء عقده. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الخميس.

واقترحت إدارة نادي بشكتاش دفع مبلغ 4 ملايين أورو، نظير شراء عقد الدولي الجزائري. بينما اشترط مسؤولو ليستر سيتي استلام مبلغ 5.5 ملايين أورو.

ويرتبط المهاجم رشيد غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022. وقد لعب في الموسم الماضي لِفريق بشكتاش التركي، وترك انطباعا جدّ إيجابي.

للإشارة، فإن رشيد غزال يتدرّب حاليا مع زملائه في فريق ليستر سيتي، وقد خاض بعض المقابلات التحضيرية للنادي الإنجليزي استعدادا للموسم الجديد.