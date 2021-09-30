جرعة أوكسجين لِدفاع “محاربي الصّحراء”

عاد اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الخميس، إلى أجواء التدريبات مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وخاض المدافع بن سبعيني حصّة مرانية على انفراد، كما جاء في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِإدارة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكان بن سبعيني قد تعرّض لِإصابة على مستوى الفخذ في الـ 7 من سبتمبر الحالي، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري ضد المضيف البوركينابي، لِحساب تصفيات كأس العالم 2022. وبعدها ابتعد عن المنافسات الرّسمية مُتفرّغا للعلاج والرّاحة.

وأضافت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، أن سبعيني – مع ذلك – لن يُشارك في مواجهة المضيف نادي فولفسبورغ.

وتُجرى هذه المباراة بعد ظهيرة السبت المقبل، لِحساب الجولة السابعة من عمر البطولة الألمانية للموسم الجديد.

وتعني هذه العودة ارتفاع فرص رامي بن سبعيني، في المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر، مرّتَين بِتاريخَي الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل، ضمن إطار تصفيات المونديال.

ويشكو “الخضر” كثرة الإصابات هذه الأيّام، مثلما هو الشأن مع المدافعَين جمال بلعمري (نادي قطر الرياضي) ومهدي تاهرت (الغرافة القطري). وبِالتالي، فإن تماثل رامي بن سبعيني للشفاء – نسبيا – سيُطمئن الناخب الوطني جمال بلماضي.