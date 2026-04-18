جلاوي يوجّه بتسريع أشغال منفذ الطريق السيار جن جن–العلمة

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم السبت، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الوزارة خُصص لمتابعة مدى تقدم مشروع إنجاز منفذ الطريق السيار جن جن–العلمة على مسافة 110 كلم، وذلك في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للقطاع.

وحسب بيان للوزارة الوصية تم خلال الاجتماع، الذي يندرج ضمن التحضيرات للاجتماع المزمع عقده خلال هذا الأسبوع مع شركات ومؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، الوقوف على وتيرة تقدم الأشغال بمختلف مقاطع المشروع، وتقييم مدى تقدم الإنجاز ميدانياً.

وحضر هذا الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة مرفوقاً بإطاراته، إضافة إلى رؤساء المشاريع، ومديري الأشغال العمومية لولايتي جيجل وسطيف.

كما خصص اللقاء لعرض العراقيل التقنية والإدارية المسجلة على مستوى المشروع، ودراسة السبل العملية الكفيلة بمعالجتها بهدف تحسين سير الأشغال.

وفي هذا السياق، أسدى وزير الأشغال العمومية تعليمات بضرورة التكفل الفوري بهذه العراقيل بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع، مع التشديد على تكثيف الجهود الميدانية لتسريع وتيرة الإنجاز، بما يسمح باستكمال المشروع في الآجال المحددة.