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حادثة سوء استقبال ذوي الهمم العالية.. إقالة مسؤولين في وزارة الشباب والرياضة
رياضة

حادثة سوء استقبال ذوي الهمم العالية.. إقالة مسؤولين في وزارة الشباب والرياضة

الشروق الرياضي
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حادثة سوء استقبال ذوي الهمم العالية.. إقالة مسؤولين في وزارة الشباب والرياضة

أنهى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الأحد، مهام الأمين العام ومدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، بسبب الإهمال على خلفية حادثة سوء استقبال ذوي الهمم العالية.

وحسب بيان للوزارة الأولى، جاء هذا القرار الذي  أصدره الوزير الأول وزير المالية بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون بسبب الإهمال والتقصير الذي ترتب عنه سوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في الألعاب البرالمبية.
كما أعلنت الوزارة الاولى متابعة التحقيق لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

بيان الوزارة الأولى

عقب الإهمال المسجل في أداء المهام وغياب روح المسؤولية والتقصير الذي ترتب عنه سوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في الألعاب البارالمبية، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنهى الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان اليوم، مهام كل من الأمين العام والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى متابعة التحقيق لمحاسبة أي مسؤول تثبت مسؤوليته في هذه الحادثة.

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