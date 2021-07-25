حاملو بكالوريا قبل 2021 مسموح لهم بالتسجيل الجامعي

إيداع الطلب بإحدى مؤسسات الدائرة الجغرافية

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا خاصة لسنة 2021 الحق في التسجيل عبر المؤسسات الجامعية بعد القيام بمطابقة الشهادة، فيما خصصت موقعا إلكترونيا لتقديم طلب معادلة لفائدة المترشحين الحائزين بكالوريا أجنبية.

وحسب ما نص عليه المنشور الخاص بتوجيه حاملي بكالوريا 2021، فينبغي على الطلبة الناجحين الذين تلقوا تعليمهم في ثانوية الشيخ بوعمامة القيام بمطابقة شعبة البكالوريا المحصل عليها، إذ تتحول كل من شعبة تقني اقتصادي، فرع اقتصادي واجتماعي وشعبة علوم وتكنولوجيا المناجمنت إلى شعبة تسيير واقتصاد، فيما تتم مطابقة شعبة علوم فرع رياضيات وعلوم الطبيعة إلى شعبة علوم تجريبية، وعكس الناجحين في البكالوريا لدى المؤسسات التربوية ذات الطابع العمومي، فلا يخضع الحائزون على بكالوريا خاصة لعملية التسجيل الأولي والتوجيه عبر الخط والتي ستنطلق يوم 27 جويلية الجاري، حيث يقوم هؤلاء المترشحون بتسجيلهم النهائي في تكوين من اختيارهم المسموح لهم بالتسجيل فيه مباشرة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة الممتدة من 11 حتى 19 سبتمبر 2021، وينبغي عليهم التقدم إلى المؤسسة المختارة وبحوزتهم شهادة البكالوريا الأصلية بعد القيام بالمطابقة، وهذا مع مراعاة شروط الالتحاق بكل تكوين حسب المعدلات الدنيا المقررة لكل تخصص.

المعادلة لتسجيل حاملي شهادة أجنبية في الجامعات الجزائرية

وفي سياق ذي صلة، اشترطت وزارة التعليم العالي على الجزائريين الحائزين شهادة بكالوريا أجنبية سنة 2021 القيام بمعادلة الشهادة للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي، مع الخضوع لاختبار تحديد المستوى في حال اختيار تخصصات العلوم الطبية وبعض المدارس العليا، حيث وضعت الوزارة رابطا إلكترونيا خاصا بمعادلة الشهادات الأجنبية //www.mesrs.dz//les-equivalences:https وهذا قبل القيام بأي تسجيل في مؤسسة جامعية، وبعد الحصول على المعادلة يمكن لحاملي شهادة البكالوريا تقديم ترشحهم في الفترة من 20 أوت حتى 30 سبتمبر 2021، وهذا باستحداث حساب على أرضية “بروغرس” تحت عنوان (الواجهة جزائري حاصل على بكالوريا أجنبية): https://progres.mesrs.dz/webetrangers ، ويقوم المترشح بإيداع ملفه بعد مسحه ضوئيا، ويعبر من خلاله عن ستة اختيارات باحترام الشروط البيداغوجية المشار إليها في المنشور التوجيهي، والمعدلات الدنيا للالتحاق، ويجب أن تتضمن الخيارات الستة اختيارين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي وجوبا، وبعدما يتم توجيهه عبر الخط يتقدم على المؤسسة الموجهة إليها وبحوزته رقم ملفه المحصل عليه بعد تسجيله في منصة “بروغرس” مع تقديم ملف يحوي شهادة البكالوريا الأصلية، وشهادة المعادلة، وصورتين شمسيتين، مع حقوق التسجيل.

تسجيل المترشحين الدوليين عبر الممثليات الدبلوماسية

أما بخصوص تسجيل المترشحين الدوليين المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبلوماسيين المعتمدين في الجزائر والحائزين على بكالوريا أجنبية والمترشحين الدوليين الحاصلين على بكالوريا جزائرية، الذين يرغبون في الترشح للتسجيل الجامعي في الجزائر إيداع طلبات تسجيلهم وجوبا عبر القنوات الدبلوماسية، حيث يمر ملفهم عبر ثلاث محطات أساسية من خلال أرضية “بروغرس”، الأولى تتعلق بالمعادلة بالنسبة للحاصلين على بكالوريا أجنبية، وبعد المسح الضوئي لملف المترشح، تقوم التمثيليات الدبلوماسية بإيداع الملف عبر أرضية “الواجبة طلبة دوليينprogres.mesrs.dz/webetrangers :https// وتمنح شهادة المعادلة للبكالوريا الأجنبية في حالة التقييم الإيجابي للملف.

وبعد القيام بالمعادلة تأتي مرحلة التوجيه، والتي يختار فيها المترشح 6 رغبات، حيث يتم توجيهه حسب الشروط البيداغوجية لسنة حصوله على شهادة البكالوريا مع احترام الحصص المخصصة لكل تخصص التي تمنحها الدولة الجزائرية لكل بلد، وفي حال عدم تلبية أي اختيار من الاختيارات الستة يتم توجيه المترشح آليا نحو تكوين بمراعاة نتائجه المحصل عليها في البكالوريا وشروط الالتحاق.

وسيخضع المترشحون الدوليون لاختبار اللغة الأجنبية وهذا بغية التأكد من المستوى المطلوب في اللغات الأجنبية من أجل التسجيل في الشعب ذات التسجيل الوطني، وشعب العلوم الطبية وعلوم البيطرة، حيث يتم تنظيم اختبار اللغة الأجنبية من طرف المؤسسة المستقبلة، وفي حالة الإخفاق في الاختبار يقترح على المترشح توجيها آخر، فيما يعفى المترشحون الناطقون باللغة البرتغالية أو الإنجليزية من المعدلات الدنيا للالتحاق بالتكوينات في اللغات الأجنبية (الفرنسية، الإيطالية، التركية، الألمانية، الإسبانية) لأنهم معنيون بدروس مكثفة في اللغات أثناء سنتهم الأولى بالجزائر.

وبعد عملية التوجيه، يتم إعلام التمثيليات الدبلوماسية للبلدان المستفيدة من المنحة الجزائرية بقبول الترشيحات، وينبغي على المترشحين المقبولين التقدم لمؤسسات توجيههم مصحوبين بملفاتهم لإتمام إجراءات التسجيل، مع ضرورة الترجمة الرسمية لكل وثيقة حررت بغير اللغة العربية أو الفرنسية أو الانجليزية، ويمنح لكل طالب دولي في المؤسسة التي وجه إليها رخصة تسجيل ورخصة إيواء.

إمكانية التسجيل للحاصلين على بكالوريا قبل سنة 2021

من جهة أخرى، منحت الوزارة فرصة للطلبة الحائزين على شهادة بكالوريا قبل 2021 والذين لم يقوموا بأي تسجيل جامعي منذ حصولهم عليها، إيداع طلب تسجيل ابتداء من 9 سبتمبر 2021 على مستوى إحدى المؤسسات الجامعية التابعة لدوائرهم الجغرافية وهذا طبقا للشروط البيداغوجية والمعدلات الدنيا للالتحاق بالشعبة أو ميدان التكوين لسنة حصولهم على البكالوريا، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، حيث يتم التكفل حصريا بهذه الطلبات من قبل المؤسسة المعنية، كما يمكن لحاملي بكالوريا أجنبية المحصل عليها قبل 2021 بعد القيام بمعادلة الشهادة التسجيل في المؤسسات الجامعية بداية من 9 سبتمبر، فيما تم تحديد آخر أجل للتسجيل في المؤسسات الجامعية يوم 19سبتمبر 2021، وشددت الوزارة على أنه لا يمكن لحاملي أكثر من بكالوريا واحدة التسجيل أكثر من مرة، حيث ينبغي لهم الاكتفاء بتسجيل واحد ببكالوريا واحدة فقط.