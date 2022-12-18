حاملو شهادات مهندس والمدارس العليا للأساتذة معنيون بالدكتوراه

الوزارة تردّ على تصرف جامعات في حصر المسابقة

نبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات إلى أن مسابقة الدكتوراه مفتوحة لحاملي شهادة مهندس وخريجي المدارس العليا للأساتذة وشهادة طب بيطري، بالإضافة إلى شهادة ماستر وماجستير بتقدير مقبول.

وجاء في المراسلة التي وجهتها الوزارة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات: “لقد لفت انتباهنا بعد الاطلاع على إعلانات بعض مؤسسات التعليم العالي المعنية بتنظيم مسابقات الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2022-2023 حصر فئة المترشحين لهذه المسابقات في حاملي شهادة الماستر فقط”.

وأضافت المراسلة “وفي هذا الشأن ألفت انتباهكم إلى أن هذه الوضعية تخالف أحكام القرار رقم 991 المؤرخ في 1 أوت 2022”.

وذكرت الوزارة بمضمون المادة 4 التي تخوّل حق الترشح لمسابقة الدكتوراه لحاملي شهادة ماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري أو شهادة تتوج مسار التكوين المحدّدة مدته بخمس (05) سنوات الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة أو شهادة ماجستير بتقدير “مقبول”، أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها.

وطلبت الوزارة من مؤسسات التعليم العالي ضمان احترام أحكام القرار رقم 991 المؤرخ في 1 أوت 2022، مع ضرورة الإيعاز إلى مصالحكم المعنية بمراعاة تخصصات كل الشهادات المذكورة أعلاه المسلمة قبل اعتماد المواءمة بين الشعب مع التكوينات المؤهلة للسنة الجارية، أثناء المعالجة البيداغوجية لملفات المترشحين.

وجدير بالذكر أن موقع الترشح لمسابقة الدكتوراه سيغلق اليوم 19ديسمبر بعد فتحه يوم 10من نفس الشهر، فيما سيتم إيداع الملفات في الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر وتأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر الأرضية الرقمية، على أن تتم مراقبة مطابقة ملفات المترشحين من طرف المصالح المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر الأرضية الرقمية على مستوى المؤسسات الجامعية من 26 ديسمبر 2022 إلى 02 جانفي 2023.