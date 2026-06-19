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رياضة

حجام قد ينتقل إلى هذا النادي

الشروق الرياضي
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حجام قد ينتقل إلى هذا النادي

تتّجه الأنظار نحو اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام، على أمل انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال المدافع الأيسر حجام (23 سنة) يرتدي زي نادي يانغ بويز السويسري، حتى صيف 2028.

ودخلت إدارة نادي كومو الإيطالي في مفاوضات مع نظيرتها من فريق كروزيرو البرازيلي، للاستفادة من خدمات المدافع الأيسر كايكي. لكن ارتفاع قيمة المطلب المالي عطّل مقترح الانتداب.

ووفقا لِشبكة قنوات “سكاي سبورت” الإيطالية، فإن مسؤولي نادي كومو سيتحوّلون إلى جوين حجام، للتفاوض مع إدارته من أجل الاستفادة من خدماته.

ويُشارك جوين حجام مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم، الجارية أطوارها هذه الأيّام بِأمريكا والمكسيك وكندا.

وبِالمقابل، تموقع فريق كومو رابعا في لائحة ترتيب بطولة إيطاليا للموسم المنقضي، وسيُشارك في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027.

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