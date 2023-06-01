حج 2023.. انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار الجزائر الدولي

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على حفل توديع أول رحلة للحجاج الجزائريين التي انطلقت ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وأكد الوزير، الأربعاء، خلال إشرافه على حفل توديع أول رحلة لحجاج بيت الله، بأن الجزائر وفرت كل الترتيبات اللازمة لنقل الحجاج الذين قارب عددهم هذا العام 42 ألف حاج.

وانطلقت أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية للحجاج إلى البقاع المقدسة ليلة الأربعاء إلى الخميس عبر مطار هواري بومدين الدولي.

وأكد الناطق الرسمي للخطوط الجوية، أمين أندلسي، أن هذه الرحلة ستليها رحلات أخرى انطلاقا من وهران، قسنطينة، عنابة، ورقلة، بشار، الأغواط، أدرار وتمنراست.

وقد برمجت الخطوط الجوية الجزائرية 78 رحلة جوية إلى البقاع المقدسة على مستوى تسعة مطارات عبر الوطن، يضيف الناطق الرسمي للشركة.

وأفاد أندلسي، في تصيرح للإذاعة الوطنية، أن الرحلات لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة حتى 20 جوان، مؤكدا أن الخطوط الجوية الجزائرية اتخذت جميع الإجراءات لضمان أفضل تكفل من حيث نقل الحجاج الجزائريين، لاسيما تقديم وجبات غذائية خاصة ومتنوعة.

كما أضاف الناطق الرسمي للشركة أن الخطوط الجوية الجزائرية تسمح للحجاج بنقل مجاني لحقيبتين بوزن لا يتعدى 23 كلغ للواحدة إضافة إلى متاع واحد لا يتعدى 10 كلغ على متن حجرة الطائرة، مبرزا أن رحلات العودة للحجاج إلى الجزائر مقررة في الفترة الممتدة من 2 إلى 27 جويلية المقبل.