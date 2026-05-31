حج 2026.. معطيات رسمية حول الوفيات المسجلة في صفوف الحجاج الجزائريين

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف ورئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، يوسف بلمهدي، عدد الوفيات المسجلة في صفوف الحجاج الجزائريين، خلال موسم حج 2026.

ووفقا لما أعلنه الوزير، مساء السبت من مكة المكرمة فقد بلغ عدد الوفيات في أوساط الحجاج الجزائريين إلى حد الآن 13 حالة، وذلك خلال تقديمه تقييما أوليا حول سير الموسم، قبيل انطلاق رحلات عودة الحجاج الجزائريين المقررة ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضح أن أغلب حالات الوفاة تعود إلى أسباب طبيعية وصحية، مشيرا إلى أن المتوفين وُوروا الثرى في البقاع المقدسة، وذلك بحضور أئمة البعثة الجزائرية الذين أشرفوا على مختلف الإجراءات التنظيمية، بما في ذلك التغسيل والتكفين وأداء صلاة الجنازة.

وفي السياق الصحي، أفاد بلمهدي بتسجيل ثلاث حالات حرجة ما تزال تخضع للمتابعة الطبية الدقيقة من طرف الفرق الصحية التابعة للبعثة الجزائرية، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات في المملكة العربية السعودية.

كما أكد أن بقية الحالات الصحية المسجلة في صفوف الحجاج تبقى مستقرة وعادية، لافتا إلى أن عددا من الحجاج الذين تلقوا العلاج بدأوا في التعافي، وسيغادرون المؤسسات الاستشفائية تدريجيا خلال الأيام المقبلة.

وطمأن الوزير على الوضع الصحي العام للحجاج الجزائريين، مع استمرار التكفل الطبي والمتابعة الميدانية للحالات التي تستدعي الرعاية، إلى غاية استكمال موسم الحج وعودة جميع الحجاج إلى أرض الوطن.