حديث عن عودة حسان حمار إلى رئاسة وفاق سطيف

وعد بقيادة الفريق إلى منصات التتويج

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن شركة “سونلغاز”، مالك نادي فريق وفاق سطيف، تكون قد دخلت في اتصالات مكثفة، من أجل إقناع الرئيس السابق للوفاق بتسيير الفريق في الفترة القادمة، خاصة أن الفريق لا يزال لم يضمن البقاء في القسم المحترف الأول.

وكان الوفاق قد خسر في الجولة الماضية أمام أولمبيك آقبو، الذي تجمد رصيده في النقطة الـ27، حيث يحتل المرتبة الـ13 في الترتيب العام، وتنتظر تشكيلة عمروش مباريات صعبة في أربع الجولات الأخيرة، حيث يستقبل مرتين مولودية وهران ومولودية ومولودية الجزائر، وخارج الديار أمام كل من شبيبة وفاق سطيف ونادي بارادو.

ويعتبر حسان حمار أكثر الرؤساء نجاحاً في تاريخ النادي والكرة الجزائرية، حيث قاد وفاق سطيف لتحقيق ألقاب تاريخية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا عام 2014، وكأس السوبر الأفريقي 2015، والمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب. وكان حمار قد أكد استعداده التام للعودة إلى رئاسة نادي وفاق سطيف، مؤكدا أنه “المسير الذي قاد الوفاق إلى العالمية”، كما أشار في خرجاته الإعلامية إلى أن النادي يعيش وضعاً لا يليق بتاريخه، مقارناً بين فترة رئاسته والنتائج الحالية. ويراهن حمار على شعبيته لدى جزء كبير من جماهير “النسر الأسود” الذين يذكرون إنجازات 2014، حيث صرح بأن “التاريخ لا يمحى”.

وكان حمار يهدف إلى العودة إلى وفاق سطيف، مؤكّدًا رفضه لعروض من أندية أخرى، كما شدد على أنه لن يتحمل أي مسؤولية في أي فريق مستقبلاً باستثناء النادي السطايفي.

وفي تحليله لأسباب الأزمة، شدد حمار على أن الإشكال الحقيقي يكمن في طريقة التسيير، مشيراً إلى أن تعيين لاعبين سابقين في مناصب إدارية لا يعني بالضرورة نجاحهم في التسيير، مؤكداً أنه ليس كل لاعب سابق مؤهلاً ليكون مسيراً ناجحاً.

وأضاف أن الوفاق يملك قاعدة جماهيرية عريضة وتاريخاً حافلاً بالألقاب، أبرزها التتويج بـدوري أبطال إفريقيا سنة 2014، ما يؤهله– بحسب رأيه– للعودة سريعاً إلى سكة التتويجات متى توفرت إدارة قوية ورؤية واضحة المعالم. وفي حال عودته، وعد حمار بقيادة مشروع يعيد الفريق إلى منصات التتويج، مع إمكانية الاستعانة بلاعبين دوليين في التسيير، سبق لهم حمل ألوان النادي، في إطار خطة تهدف إلى استعادة الهيبة وبناء فريق تنافسي محلياً وقارياً.