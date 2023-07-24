حرائق الغابات: وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين

أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت ليلة الأحد إلى الإثنين، عن وفاة 15 شخصا وجرح 26 آخرين، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أنه خلال ليلة الاثنين تم تسجيل نشوب 97 حريقا مس الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية.

وسجلت ولايات بجاية والبويرة وجيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح المعتبرة التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان.

وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 15 ضحية، و26 جريحا، فيما تم إجلاء 1500 مواطن سيما ببلدية فناية بدائرة القصر، وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.

ولمواجهة هذه الحرائق المندلعة ، تم إقحام 7500 عون في الميدان وتجنيد 350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلا عن الوسائل الجوية لاطفاء الحرائق مما سمح بالتحكم في أغلبها. يؤكد البيان.

فيما تتواصل عمليات إخماد الحرائق حاليا بـ6 ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية جيجل وسكيكدة بتجنيد 13 رتل متنقل و3050 عون، تم تعزيزها صباح اليوم بـ 12 رتل متنقل و1200 عون إضافية.

كما يستمر تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء على مستوى هذه الولايات الستة، من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالاطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بما في ذلك طائرة الاطفاء ذات السعة الكبيرة.

وطمأنت الوزارة المواطنين القاطنين بهذه الولايات، كما أكدت التجند المتواصل لمصالح الحماية المدنية إلى غاية الاخماد النهائي للحرائق.

فيما دعتهم إلى التحلي بالحيطة واتباع ارشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق، مذكرة اياهم بامكانية التبليغ عبر الأرقام الخضراء الموضوعة تحت تصرفهم.