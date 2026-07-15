حرب وسحرة في مونديال 1970

قتلى من أجل كأس العالم

يُجمع عشاق الكرة على أن كأس العالم عام 1970 في المكسيك هي الأكثر متعة، حيث بلغ فيها بيليه قمة عطائه، وشغلت الكثير من المباريات ومنها بالخصوص مواجهة إيطاليا وألمانيا في نصف النهائي كل العالم، ولعبت غالبية المباريات أمام أكشاك تذاكر مغلقة، وعادت فيها إفريقيا للمشاركة بمنتخب المغرب الذي قاوم وكاد يفعلها أمام ألمانيا، ولم يكن في الدورة بيليه وحده من أمتع العالم في الهجوم البرازيلي بل تواجد إلى جانبه..

جيرسن وجيارزينو وريفيلينو وطوسطاو، وكادت البطولة أن تؤجل بسبب الحرب التي اندلعت في الثاني من جويلية عام 1969 بين سلفادور وهوندوراس على خلفية مباراة إقصائية تأهل خلالها السلفادور، وسقط قتلى في حرب بين البلدين، وسيطر الاتحاد السوفياتي على المجموعة الأولى رفقة المكسيك، بينما تلقت السلفادور في كل المباريات مجموع تسعة أهداف، ولم تسجل أي هدف فودعت البطولة رفقة بلجيكا، وفي المجموعة الثانية تأهلت إيطاليا وأوروغواي بصعوبة، وخرجت السويد والكيان الصهوني الذي لعب أول وآخر مونديال، منذ زرع كيانه في فلسطين، حيث خسر بهدفين نظيفين أمام أوروغواي، وتعادل أمام السويد بهدف لكل منتخب، وتعادل سلبيا أمام إيطاليا، ولم تجد البرازيل أي صعوبة في انتزاع بطاقة التأهل في الفوج الثالث، بعد فوز على تشيكوسلوفاكيا برباعية مقابل واحد سجل منها بيليه هدفا، ثم لُعبت واحدة من أجمل المباريات بين البرازيل وأنجلترا اكتفى فيها البرازيل بهدف ولكن بعرض قوي، وأنهى بيليه عروضه في الدور الأول بهدفين من بين ثلاثية البرازيل مقابل هدفين أمام رومانيا، ولحقت به أنجلترا إلى ربع النهائي، وقدمت المغرب مباراة محترمة أمام ألمانيا، فأنهت الشوط الأول متفوقة بهدف هرمان، ولكن هدفي سيلر وميلر بخرا الحلم المغربي، ثم ضيعت حظوظها أمام البيرو بهزيمة بثلاثية نظيفة، وحفظت ماء الوجه بتعادل بهدف لكل منتخب أمام بلغاريا وخرجا معا من الدورة، وتمتع العالم في ربع النهائي بلقاء البرازيل أمام البيرو، الذي سُجل فيه سداسية منها أربعة للبرازيل، ولُعب الوقت الإضافي بين أنجلترا وألمانيا التي خطفت التأهل بثلاثية مقابل هدفين، وسقط ياشين والسوفيات بهدف أمام أوروغواي بينما اكتسحت إيطاليا، البلد المنظم برباعية مقابل واحد، ليتابع العالم تحفة كروية من الإثارة بلغت بإيطاليا النهائي بعد مباراة ماراطونية أمام ألمانيا، عرف فيها الوقت الإضافي تسجيل خمسة أهداف وفازت إيطاليا بأربعة مقابل ثلاثة، ولم تصمد أروغواي أمام البرازيل، فسقطت برباعية مقابل واحد، وبلغت الدورة نهايتها في 21 جوان 1970، في لقاء العمالقة بين إيطاليا والبرازيل، ففتح بيليه الشهية بهدف في الدقيقة 18 ولكن بونيسينيا أنهى الشوط الأول بالتعادل قبل نهايته بثماني دقائق، لينفجر السحرة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف من جيرسن وجيارزينو وكارلوس روبرتو وفاز المنتخب البرازيلي نهائيا بكأس جول ريميه، بفضل ظاهرة كروية يُصعب تكرارها اسمها… بيليه.