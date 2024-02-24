حصاد البطولة الوطنية في جولتها الـ 18

أُقيمت مساء السبت أربع مقابلات من عمر الجولة الـ 18، لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

وجلب الرّائد فريق مولودية الجزائر نقطة، بعد تعادله خارج القواعد أمام مولودية البيّض.

وفاز شباب قسنطينة على ضيفه فريق جمعية الشلف، فيما اكتفت شبيبة القبائل بِالتعادل أمام اتحاد خنشلة، بينما حصدت مولودية وهران انتصارا أمام الزّائر اتحاد سوف.

وتألّق اللاعب أحمد خالدي مهاجم شباب قسنطينة بِتوقيعه ثنائية، فرفع رصيده إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وتأجّلت إلى تاريخ لاحق مقابلتا شباب بلوزداد وجاره نادي الباردو، واتحاد العاصمة والضّيف وفاق سطيف. بِسبب انشغال الشباب والاتحاد بِمُنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”. مع الإشارة إلى أنه لُعبت مواجهتان مساء الجمعة.

نتائج المقابلات:

م.البيّض 0 – م.الجزائر 0

ش.قسنطينة 3 – ج. الشلف 1

ش.القبائل 0 – ا.خنشلة 0

م.وهران 2 – ا.سوف 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 40ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 31ن (ناقص مقابلتَين)

3- ن.البارادو 30ن (ناقص مقابلة)

4- ش.قسنطينة 30ن

5- ش.القبائل 27ن

6- و.سطيف 27ن (ناقص مقابلة)

7- ا.خنشلة 27ن

8- ا.العاصمة 26ن (ناقص مقابلة)

9- م.البيّض 25ن

10- ا.بسكرة 24ن

11- ش.الساورة 23ن

12- ج.الشلف 20ن

13- ن.مقرة 20ن (ناقص مقابلة)

14- م.وهران 14ن

15- ن.بن عكنون 13ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 7ن