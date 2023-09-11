حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2681 وفاة و2501 مصاب

بلغ عدد الوفيات التي خلفها زلزال المغرب 2681 شخصا إضافة إلى 2501 مصابا، في آخر حصيلة على الساعة الثالثة مساء اليوم الإثنين 11 سبتمبر.

قالت وزارة الداخلية المغربية في آخر بيان لها، أن عدد الوفيات التي خلفها زلزال الحوز الذي ضرب المغرب قد بلغ 2681 شخصا إضافة إلى 2501 مصابا، في آخر حصيلة مؤقتة على الساعة الثالثة مساء اليوم الإثنين 11 سبتمبر.

الوزارة المغربية قالت في بيانها، الذي نقلته وسائل إعلامية، أنه إلى حد الساعة تم دفن 2530 ضحية. وقالت أن عدد الوفيات في إقليم الحوز وحده بلغ 1591، وفي إقليم تارودانت بلغ 809.

كما قالت أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة في كل من عمالات وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وقد ضرب زلزال في إقليم الحوز بالمغرب يوم الجمعة، 9 سبتمبر، في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريختر. وهو أعنف زلزال يضرب في المغرب منذ أكثر من قرن.