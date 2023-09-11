-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)
العالم

حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2681 وفاة و2501 مصاب

الشروق أونلاين
  • 577
  • 0
حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2681 وفاة و2501 مصاب
ح. م
بلغ عدد الوفيات التي خلفها زلزال المغرب 2681 شخصا إضافة إلى 2501 مصابا، في آخر حصيلة على الساعة الثالثة مساء اليوم الإثنين 11 سبتمبر.

قالت وزارة الداخلية المغربية في آخر بيان لها، أن عدد الوفيات التي خلفها زلزال الحوز الذي ضرب المغرب قد بلغ 2681 شخصا إضافة إلى 2501 مصابا، في آخر حصيلة مؤقتة على الساعة الثالثة مساء اليوم الإثنين 11 سبتمبر.

الوزارة المغربية قالت في بيانها، الذي نقلته وسائل إعلامية، أنه إلى حد الساعة تم دفن 2530 ضحية. وقالت أن عدد الوفيات في إقليم الحوز وحده بلغ 1591، وفي إقليم تارودانت بلغ 809.

كما قالت أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة في كل من عمالات وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وقد ضرب زلزال في إقليم الحوز بالمغرب يوم الجمعة، 9 سبتمبر، في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريختر. وهو أعنف زلزال يضرب في المغرب منذ أكثر من قرن.

مقالات ذات صلة
لافروف لم يتواصل مع الوفد الأمريكي في قمة العشرين

لافروف لم يتواصل مع الوفد الأمريكي في قمة العشرين

زلزال المغرب يلحق أضرارا بأسوار مراكش الأثرية (فيديو)

زلزال المغرب يلحق أضرارا بأسوار مراكش الأثرية (فيديو)

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال المغرب الأعنف بالمنطقة منذ عام 1900

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال المغرب الأعنف بالمنطقة منذ عام 1900

الحكومة الصحراوية تعزّي عائلات ضحايا زلزال المغرب

الحكومة الصحراوية تعزّي عائلات ضحايا زلزال المغرب

ماء العينين لكحل : المالك الوحيد للقرار وللسيادة في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي

ماء العينين لكحل : المالك الوحيد للقرار وللسيادة في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي

تحقيق التنمية في إفريقيا مرتبط بالحفاظ على السلم في القارة

تحقيق التنمية في إفريقيا مرتبط بالحفاظ على السلم في القارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد