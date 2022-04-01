حكار: مراجعة أسعار الغاز مع اسبانيا غير مستبعدة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول، وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها، غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الاسباني.

واعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار اليوم الجمعة أن سنة 2022 مبشرة وتحمل أفاقا واعدة من حيث الاستكشافات النفطية للمجمع.

وقال حكار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “لقد حقق مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية، و من بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة، تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة تقرت، ويتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بحوالي مليار برميل”.

كما ذكر حكار بأن مجمع سوناطراك يعتزم استثمار 40 مليار دولار ما بين 2022 و2026 في مجال الاستكشاف و التنقيب والإنتاج.

وعن سؤال عما إذا كانت الجزائر قادرة على تموين أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، بكميات إضافية من الغاز، رد حكار “نتوفر حاليا على بعض المليارات من الأمتار المكعبة الإضافية التي لا يمكن أن تستخلف الغاز الروسي، وفي المقابل ومن خلال وتيرة استكشافاتنا فان قدراتنا ستتضاعف في غضون أربع سنوات مما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائننا الأوروبيين“.