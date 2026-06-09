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رياضة

كأس العالم 2026: طاقم تحكيم برازيلي يفتتح قمة المكسيك وجنوب إفريقيا بملعب أزتيكا

نوفل فضيل
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كأس العالم 2026: طاقم تحكيم برازيلي يفتتح قمة المكسيك وجنوب إفريقيا بملعب أزتيكا
ح.م
الحكم البرازيلي، ويلتون سامبايو
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