مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 المقررة يوم 11 جوان الجاري بتنظيم مشترك بين أمريكا، كندا، والمكسيك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً عن تعيين طاقم تحكيم برازيلي لإدارة المباراة الافتتاحية للبطولة.

​وسيقود الحكم الدولي البرازيلي ويلتون سامبايو، 44 سنة، مواجهة الافتتاح المرتقبة التي ستجمع منتخب المكسيك بنظيره الجنوب إفريقي على أرضية ملعب “أزتيكا” التاريخي، بمساعدة مواطنيه برونو بيريس وبرونو بوشيليا كحكمين مساعدين، فيما أسندت لجنة الحكام التابعة للفيفا مهمة الحكم الرابع للباراغواياني خوان غابرييل بينيتيز.

ويمتلك سامبايو مسيرة تحكيمية حافلة؛ حيث أدار مباريات في كأس العالم 2022 في قطر، كما كان ضمن فريق حكام تقنية الفيديو “الفار” عندما تم إدخالها لأول مرة في تاريخ المونديال خلال نسخة 2018 في روسيا.