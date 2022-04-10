حلايمية وفريقه ينزلان إلى القسم الثاني

نزل اللاعب الدولي الجزائري محمد رضا حلايمية وفريقه بيرشوت، الأحد، إلى بطولة بلجيكا للقسم الثاني.

وتعادل فريق بيرشوت سلبا مع المضيف نادي سانت جيلواز، بِرسم الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة البلجيكية للقسم الأوّل.

وتابع المدافع حلايمية أطوار مواجهة نادي سانت جيلواز، من دكّة بدلاء فريقه بيرشوت.

وأنهى فريق بيرشوت المشوار وهو يجمع 17 نقطة في المركز الـ 18 والأخير، ويتصدّر نادي سانت جيلواز لائحة الترتيب بِرصيد 75 نقطة.

وإذا كان فريق بيرشوت قد هبط إلى القسم الثاني، فإن نادي سانت جيلواز سيلعب في الأيّام القليلة المقبلة بطولة مصغّرة، مع نوادي المراكز الـ 2 والـ 3 والـ 4، لِنيل لقب البطولة البلجيكية، كما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

وخاض حلايمية 25 مباراة في البطولة البلجيكية، يوجد بينها 20 مواجهة شارك فيها أساسيا.

ويرتبط محمد رضا حلايمية مع نادي بيرشوت البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.