حملة تضامن واسعة لمنع إعدام صفوت حجازي وإخوانه
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، لمنع إعدام الدكتور صفوت حجازي ورفاقه ممن حكم عليهم في قضية مجزرة اعتصام رابعة.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت، الاثنين، أحكاما نهائية بالإعدام بحق 12 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى صيف 2013، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثامنة للانقلاب العسكري في مصر.
وأيدت المحكمة الإعدام بحق كل من: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة يس، أحمد عارف، إيهاب وجدى، محمد عبد الحي، مصطفى الفرماوي، أحمد فاروق، هيثم العربي، محمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم.
كما أن المحكمة ذاتها خففت العقوبة عن 32 متهما من الإعدام إلى مؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى للقيادي الراحل عصام العريان بسبب الوفاة.
محكمة النقض تؤيد إعدام12 متهما”في قضية فض رابعة”وتخفف العقوبة ل 31 من الإعدام للمؤبد.
أيدت النقض إعدام: عبدالرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد عارف، إيهاب وجدي، محمد عبدالحي الفرماوي، مصطفى عبدالحي، أحمد فاروق كامل، هيثم السيد، محمد محمود، عبدالعظيم إبراهيم
— moataz (@wezafabregas) June 14, 2021
وتداول نشطاء منشورات غاضبة من الأحكام القضائية التي وصفوها بالجائرة، مطالبين في ذات الوقت بإلغاء عقوبة الإعدام عن العلماء، والتي كان وقعها قاسيا على القلوب، ليس في مصر وحسب، بل في كامل الدول العربية والإسلامية.
بينهم شقيقان..
وأربعة على الأقل اعتقلوا قبل الفض ..
بينما فقد #البلتاجي والزناتي أبنائهما في الفض ..
صدمة كبيرة لذوي المعتقلين بعد حكم الإعدام في قضية #رابعة
#اوقفوا_الاعدامات
#حقهم pic.twitter.com/iVXf8uvzBv
— حقهم – Haquhum (@Haquhum) June 15, 2021
ودعا كثيرون الشعب المصري إلى الاحتجاج لأن أرواح من سينفذ فيهم حكم الإعدام ستكون في رقبته.
بينهم صفوت حجازي وأحمد عارف ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين .. كل دول ذنبهم في رقاب الشعب الجبان.. يموت من لا يستحق الموت ليعيش من لا يستحق الحياة. pic.twitter.com/6igzIoDN6h
— Debo3020 (@Debo30202) June 14, 2021
وكانت قد انتشرت شائعة، مساء الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام على صفوت حجازي، ما خلق ضجة عبر مختلف المنصات، إذ تأثر الكثيرون وخاصة الجزائريون بالخبر.
أنباء عن إعدام الدكتور #صفوت_حجازي
صاحب مقولة لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون جزائريا#السيسى pic.twitter.com/pBwfV3P3j3
— السلطة للشعب☆Power To The People (@7PVRaupeuple8) June 15, 2021
وهاجم ناشطون نظام السيسي والقضاء المؤيد له، مستنكرين الحكم بإعدام علماء الدين، وداعين للقيام بانتفاضة من أجل نصرة من نصروا الحق.
حينمايتم اعدام علماءالاسلام من قبل حكام العرب
فاعلموان الحكام وصلولمستوى متدني من الانحطاط الاخلاقي وتجردومن مبادئ وقيم ديننا الاسلامي
ولذلك يقدمو ارواح علماءالدين كقربان يتقربوبهافي محراب الماسـ ونيه لترضى عليهم
اعدام د.#صفوت حجازي وصمة عارفي جبين السيسي والعرب
ولابدمن الانتفاضه pic.twitter.com/Dech5Pqniz
— مقاوم يمني حر حساب بديل (@a1citizenyemeni) June 15, 2021
وكانت الأحكام المعلن عنها بمثابة الصدمة لأهل المدانين، إذ علقت مريم ابنة القيادي صفوت حجازي على حكم الإعدام بحق أبيها بالقول: “وقع الخبر حقيقي صعب وبيوجع وتقيل أوي على قلوبنا”.
«كل اللي في إيدينا ندعي ربنا إنه يلطف بقلوبنا»..
مريم ابنة القيادي #صفوت_حجازي تعليقا على حكم الإعدام بحق أبيها: «وقع الخبر حقيقي صعب وبيوجع وتقيل أوي على قلوبنا» pic.twitter.com/2PGF7M4GCu
— شبكة رصد (@RassdNewsN) June 15, 2021
في ذات السياق، استنكرت سناء عبد الجواد، الحكم بالإعدام على زوجها الدكتور محمد البلتاجي، وذكرت بابنتها أسماء التي فقدتها في فض اعتصام رابعة، ومؤكدة بأن الله أكبر مما نخاف ونحذر.
“لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.. كلمات زوجة الدكتور محمد البلتاجي بعد الحكم عليه و12 آخرين ظلمًا بالإعدام pic.twitter.com/9YzoWp7HNA
— Watan TV-تلفزيون وطن (@watanegypt) June 15, 2021
وبحسب موقع العربي الجديد فقد دعا “المجلس العربي”، الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إلى إطلاق حملة دولية للمطالبة بمقاضاة كل مَن ثبت تورطه في “سفك دماء الشعب المصري بالقتل العمد، والإعدام”، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وعبّر في بيان له، الأربعاء، عن استنكاره الشديد للأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في حق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية مجزرة اعتصام رابعة العدوية.
واعتبر أن “هذا الحكم الظالم فتح من جديد الجرح الغائر للمذابح الإجرامية التي ارتكبها الانقلاب العسكري المجرم في مصر في صيف 2013 ضد آلاف المحتجين السلميين في الميادين، وتم توثيقها من طرف المنظمات الحقوقية الدولية والضمائر الحرة، وتم اعتبارها كإحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية منذ عقود طويلة”.
وقال: “حيث إن النظام المصري أثبت منذ سنوات إجرامه ودمويته وتجرؤه على سفك الأرواح وانتهاك الحقوق الأساسية لمواطنيه، خاصة في ظل المحاولات الدولية والإقليمية لتبييضه، فإن المجلس العربي يلتمس بشكل عاجل من كل المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية وكل أنصار الحرية والسلام وكل مناهضي عقوبة الإعدام في العالم التدخل الفوري؛ لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة”.
وشدّد على ضرورة “إيقاف كل أشكال التنكيل والانتقام من مساجين الرأي، الذين تعج بهم سجون مصر منذ أن تم وأد المسار الديمقراطي المنبثق عن ثورة 25 جانفي المغدورة”.
وأفاد موقع العربية أن قيادات جماعة الإخوان في بريطانيا وتركيا يبحثون حاليا عن وساطات دولية أخرى للتدخل لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوجب تصديقه على الحكم قبل أن تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام.
وأضافت أنهم طالبوا منظمات دولية أخرى بالضغط على النظام لرفض التصديق على الحكم وتخفيفه.