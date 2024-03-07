حوادث المرور تقتل 53 شخصا خلال أسبوع واحد

أودت حوادث المرور بأرواح 53 شخصا خلال أسبوع واحد، مع إصابة 178 شخصا بجروح، إثر وقوع 129 حادث مرور، حسب حصيلة لمصالح الدرك الوطني.

وعرف عدد الحوادث المرور ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة في الفترة المذكورة، مقارنة بالأسبوع الماضي. كما ارتفعت حالات الوفاة بنسبة 13 بالمئة.

وسجلت ولاية تبسة أكبر عدد من الحوادث، متبوعة بكل من ولايتي الجزائر وعين الدفلى، تضيف ذات المصالح.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرقيب الأول عبد الحميد عمراني أن:

العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث. بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور من طرف مستعملي الطريق.

ودعا المتحدث بالمناسبة إلى “احترام قواعد السياقة السليمة. من خلال تخفيض السرعة، واحترام مسافة الأمان، ومراعاة الأولوية وإشارات المرور، خاصة خلال الاضطرابات الجوية”.