حياة البرزخ.. مرّة أخرى!

لا تزال بعض وسائل الإعلام اللاهثة خلف الإثارة مصرّة على استضافة المهندس السوري “علي منصور كيالي” لإثارة قضية “حياة البرزخ” التي ينكرها المذكور استنادا إلى فهوم سقيمة لبعض آيات القرآن وتأويلات غريبة لبعضها الآخر.. والرجل رغم جهله بلغة العرب الذي تشي به أخطاؤه الفاضحة في قراءة آيات القرآن، إلا أنّه مصرّ على الحديث في الموضوع بالصّوت المرتفع والعنهجية الفارغة المبنية على تسفيه كلّ من لا يقرّ جهالاته واتّهام مخالفيه بأنّهم يردّون آيات القرآن الصّريحة لحساب عقيدة لا تمتّ إلى الإسلام بصلة!

قضية عذاب القبر ونعيمه، من القضايا التي أصبح بعض شبابنا في السنوات الأخيرة يرتابون فيها، مع الانفتاح المشهود في وسائل التواصل الاجتماعيّ، ومع سهولة نشر ومشاركة وتداول الأقوال والآراء، بما فيها تلك التي تخالف المنقول والمعقول، وتلقى القبول لا لشيء إلاّ لأنّها تجمَّل وتزيّن ببعض البهارات والمساحيق ويقدّم لها بعبارات رنّانة على غرار “إعمال العقل، إعادة قراءة وفهم النّصوص…”، وهكذا، لتصبح متداولة بين الشّباب الذين تخفى عليهم كثير من حقائق الدّين ولا يميّزون بين منطق العقل ومنطق الهوى وبين حقائق العلم الحديث وظنياته.

موضوع “حياة البرزخ” أمسى من المواضيع التي تطرح للنّقاش بكثرة في وسائط التواصل، لأنّه من المواضيع التي يركّز عليها الملاحدة والعلمانيون لتشكيك الشّباب في دينهم، ومن المواضيع التي تستهوي بعض الدّعاة الجدد الذين يسعون في تقديم نسخة جديدة من الإسلام! يرجون أن تنال رضا الغرب والعلمانيين، حيث يثير هؤلاء وأولئك الشّبهات حول حياة البرزخ ونعيم القبر وعذابه، وينادون بالكفّ عن الحديث في هذا الموضوع على المنابر وفي وسائل الإعلام، حتّى لا يُساء إلى الإسلام!

لا أحد ينكر أنّ بعض الدّعاة، مع انطلاق الصحوة الإسلاميّة في العقود الماضية، قد توسّعوا كثيرا في الحديث والكتابة عن “عذاب القبر”، ولقيت تسجيلاتهم وكتاباتهم رواجا كبيرا في الأوساط العامّة، وفي كلّ الدول الإسلاميّة، وكان لها أثر كبير في توبة كثير من الشّباب والفتيات، وهو ما لم يرق للعلمانيين الذين شنوا ولا يزالون يشنّون حملات مركّزة على مثل هذه الكتابات والتّسجيلات التي يقولون إنّها تخوّف الشّباب وتنشر بينهم اليأس وتحول بينهم وبين أن يعيشوا شبابهم ويستمتعوا بحياتهم! بل إنّ بعض هؤلاء المتعلمنين قد تنادوا لمنع الكتب التي تتحدّث عن حياة البرزخ وأحوال القيامة!

لقد توسّع بعض الدّعاة حقيقة في الحديث عن “عذاب القبر”، ووصل بعضهم إلى حدّ المبالغة، وإلى حدّ يُخيّل معه إلى من يسمع كلامهم أو يقرأ كتاباتهم أنّ القبر هو محلّ للعذاب فقط، ولا نعيم فيه، وكان الأولى أن يكون الحديث عن حياة البرزخ متوازنا، يتضمن التفريق بين حال الكافرين والمتمرّدين، وحال المؤمنين والمتقين، بين حال من يكون قبره روضة من رياض الجنّة، وبين من يكون قبره حفرة من حفر النار.. لكنّه ومهما كان تقصير بعض الدّعاة في هذا الجانب، فإنّه لا يبرّر بحال من الأحوال الحملة التي يشنّها العلمانيون على كتب الوعظ التي تتحدّث عن حياة البرزخ وعن يوم القيامة، لأنّ أعظم كتاب في الوجود، كتاب الله جلّ وعلا، لا تكاد تخلو سورة من سوره من حديث عن الدّار الآخرة.. ولو تمّ الإذعان لمطالب العلمانيين بمنع الكتب والمنشورات التي يرون أنّها تبثّ اليأس والإحباط بين الشّباب، لربّما تمادى بعضهم إلى المطالبة بوقف طباعة المصحف الشّريف على اعتبار أنّه يحتوي آيات تخوّف من الموت والدّار الآخرة!

كما أنّ توسّع بعض الدّعاة في الحديث عن عذاب القبر، لا يبرّر أبدا صنيع بعض “الدّعاة الجدد” الذين يسعون في إرضاء العلمانيين واللادينيين بإنكار عذاب القبر جملة وتفصيلا، ولو أدّى بهم الأمر إلى تأويل النّصوص القرآنية التي تتحدّث عن حياة البرزخ تأويلات متعسّفة، ومعارضة آيات القرآن بعضها ببعض، وإلى ردّ الأحاديث الصّحيحة الصّريحة التي تدلّ دلالة واضحة على أنّ في القبر نعيما وعذابا. في مقابل استدلالهم بنصوص يحملونها على غير محاملها ويتكلّفون في تطويعها لخدمة دعواهم في إنكار “حياة البرزخ”.

نعيم القبر وعذابه من الحقائق التي اتّفقت عليها طوائف المسلمين، ولم يخالف فيها سوى بعض الخوارج والمعتزلة، والأدلّة عليهما متوافرة وصريحة، منها قول الله تبارك وتعالى عن فرعون وزبانيته: ((النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب))، ومنها أيضا حديث ابن عبّاس –رضي الله عنه– في الصّحيحين، قال: مرّ النبيّ –صلّى الله عليه وسلّم– بقبرين فقال: “إنّهما ليعذّبان وما يعذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنّميمة”، ثمّ أخد جريدة رطبة فشقّها نصفين ففرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: “لعلّه يخفّف عنهما ما لم ييبسا”.

هذه النّصوص، وغيرها كثير، تدلّ دلالة واضحة على أنّ القبر محلّ لحياة تختلف طبيعتها بحسب حال الإنسان في هذه الدّنيا، وهذه الحياة هي من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه، ولا يستطيع إنكاره إلا جحودا ومكابرة.. وهي –أي حياة البرزخ- حياة نعيم لعباد الله الصالحين، وحياة عذاب للكافرين والغافلين؛ ومن عباد الله المسلمين المؤمنين من يعذّبون في قبورهم ليؤدّوا ما عليهم ويدخلوا الجنّة بعد ذلك إذا قامت القيامة.. فلا معنى بعد هذا للقول بأنّ إبليس هو المستفيد من عذاب القبر لأنّه لا يعذّب حتى تقوم القيامة! لأنّ هذا التّساؤل مبنيّ على اعتقاد أنّ عذاب القبر شرّ كلّه! ويقود إلى القول بأنّ الابتلاءات التي تنزل بعباد الله المؤمنين في الدّنيا هي أيضا في صالح إبليس! لأنّها شرّ محض!

على إخواننا الشّباب أن يغضّوا عقولهم وأبصارهم وآذانهم عن هذه الدعوات التي تنشد الإثارة على حساب دينهم وعقيدتهم.. العقل ليس من صلاحياته ولا يمكنه أبدا أن ينكر شيئا من أمور الغيب؛ فحياة البرزخ مثلا تتعلّق بعالم الأرواح، والرّوح مخلوق لا يحيط به العقل ولم يقف العلم على حقيقته، قال تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً)).. وإذا كان العقل والعلم لا يحيطان بحياة الإنسان وحال روحه أثناء النّوم، فكيف يحيطان بحياة القبر والبرزخ؟ بل إنّ الله قد جعل في نوم الإنسان وما يجده أثناءه آية تقرّب له حياة البرزخ؛ فلو افترضنا –مثلا- أنّ ثلاثة من الشّباب أووا إلى فرشهم ليناموا في غرفة واحدة؛ أحدهم غطّ في نوم عميق ينعمّ خلاله بأحلام جميلة هادئة هانئة، والثاني إلى جانبه يعذّب بكوابيس مفزعة.. هذا ينعّم وذاك إلى جانبه يعذّب، ولا أحد منهما يشعر بالآخر.. أمّا الشابّ الثّالث فأصابه الأرق ولم يستطع النّوم، ينظر إلى صاحبيه اللّذين يغطّان في نوم عميق، ويغبطهما على ما هما فيه، لكنّه لا يعلم أنّ أحدهما ينعّم في أحلامه والآخر يعذّب.. وهكذا يمرّ الحيّ على قبور الأموات فيراها متقاربة يعلوها الهدوء والسّكون، لكنّ أصحابها في داخلها يختلفون اختلافا عظيما، ورُبّ قبرين متجاورين، أحدهما يُؤوي عبدا صالحا ينعّم والآخر يؤوي عبدا غافلا يعذّب.