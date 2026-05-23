“خارطة طريق” بمحطات حاسمة لإنجاح بكالوريا 2026

36 يوما لتفرغ المترشحين للمراجعة وجاهزية شبة تامة للموعد المصيري:

مع اقتراب موعد إجراء امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026، والمقرر تنظيما ابتداء من الأحد 7 جوان، ويمتد على مدار خمسة أيام، تشهد وزارة التربية الوطنية ومديرياتها الولائية، حالة استنفار قصوى.

وتأتي هذه الحركية لضمان ضبط آخر الروتوشات التنظيمية واللوجيستيكية الكفيلة بإنجاح هذا الموعد المصيري، الذي ينتظره مئات الآلاف من التلاميذ وأوليائهم.

وفي الموضوع، أبرزت مصادر “الشروق” أن قطاع التربية الوطنية يسير وفق “خارطة طريق” دقيقة تم التخطيط لها مسبقاً، حيث مرّت التحضيرات بمحطات جوهرية، لعل أبرزها توقيف الدراسة في 30 أفريل الفائت، (أي منح 36 يوما لتفرغ المترشحين للمراجعة) حيث دخلت المنظومة التربوية مرحلة جد فعلية بعد قرار التوقيف الرسمي للدروس، والإجراء الذي سمح للتلاميذ بالتفرغ التام للمراجعة الفردية، وحضور حصص الدعم النفسي والبيداغوجي التي نظمتها المؤسسات التعليمية، كما أتاح للإدارة التفرغ الكامل للجوانب التنظيمية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم الشروع في عملية سحب وتسليم استدعاءات المترشحين عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهي الخطوة التي تضع التلميذ في قلب الحدث وتحدد له مركز إجرائه بدقة، فضلا عن الانخراط التام في “هندسة مراكز الإجراء”، من خلال السهر على تجسيد المخطط البشري والرقابي الخاص بمراكز الإجراء، ويشمل تسليم التعيينات لمديري المؤسسات التربوية الذين تم انتقاؤهم لتولي أمانة رئاسة مراكز الإجراء. وتخضع هذه التعيينات لمقاييس صارمة تعتمد على الخبرة والحنكة في تسيير الأزمات لضمان الانضباط التام داخل المراكز، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو ضمان نزاهة الامتحانات وتوفير ظروف مواتية للمترشحين.

وعلاوة على ذلك، فقد تم ضبط قوائم “جنود الميدان”، ويتعلق الأمر بالأساتذة المسخرين للقيام بمهمة الحراسة، بحيث قطعت مديريات التربية عبر مصالحها المختصة أشواطا متقدمة في توزيعهم على قاعات الامتحان، بصفة تضمن الشفافية وتمنع أي لبس، حيث تم التركيز في هذا الصدد على تطبيق مبدأ “الحراسة المشددة” مع توفير كل سبل الراحة للأستاذ ليؤدي واجبه المهني في أحسن الظروف.

وفي سياق ذي صلة، فقد تم الانتهاء من تعيين ملاحظين “عيون الإدارة”، وتتلخص مهمتهم في مراقبة سير الامتحانات من فتح الأظرفة إلى غاية جمع أوراق الإجابات، ليكونوا بمثابة صمام أمان لشفافية العملية برمتها، وكذا لأجل تعزيز مصداقية الشهادة.

جاهزية تامة في انتظار ساعة الصفر

وإلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى أن المؤشرات الميدانية المستقاة من مختلف مديريات التربية، تؤكد أن كل الترتيبات الأمنية، الصحية، واللوجسكتية (من وسائل نقل وإطعام) قد وضعت في أعلى درجات الجاهزية بالتنسيق مع المصالح الولائية والأمنية.

وختاما، فلم يعد يفصلنا عن يوم 7 جوان القادم، سوى أيام معدودة، ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى نجاعة هذه التحضيرات الضخمة التي تسخرها الدولة سنوياً، وسط أمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا وبناتنا المترشحين.