-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

خبر سارّ عن زروقي

علي بهلولي
  • 70
  • 0
خبر سارّ عن زروقي
زروقي، في الوسط (الأرشيف)

لا تبعث إصابة اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي متوسط ميدان فريق تفينتي إنشخيده الهولندي، على القلق.

وعاد رامز زروقي إلى أجواء التدريبات مع زملائه في فريق تفينتي إنشخيده، كما جاء، الإثنين، في تغريدة للصحفي الهولندي “ليون تن فورده”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتناقلتها وسائل الإعلام المحلي.

وكان زروقي قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الفخذ، خلال المباراة الودّية التي جمعت فريقه تفينتي إنشخيده والضيف نادي لاتسيو، مساء السبت الماضي. بعد اعتداء خشن مِن أحد لاعبي المُنافس الإيطالي.

وتنتظر رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده مباراة ضد المضيف نادي سيتارد، مساء السبت المقبل، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة الهولندية للموسم الجديد. لكن القرار الأخير بِمشاركة الدولي الجزائري في هذا اللقاء، يبقى بِيد المدرب رون يانس.

مقالات ذات صلة
ميسي يختار النادي الباريسي..وهذه تفاصيل العقد

ميسي يختار النادي الباريسي..وهذه تفاصيل العقد

بِالفيديو: بداية واعدة وهدف استعراضي لِزرقان

بِالفيديو: بداية واعدة وهدف استعراضي لِزرقان

محرز لتحقيق أحسن البدايات.. وسليماني لإثبات الذات

محرز لتحقيق أحسن البدايات.. وسليماني لإثبات الذات

ناشئات كرة السلة يُعمّقن جراح الرياضة الجزائرية

ناشئات كرة السلة يُعمّقن جراح الرياضة الجزائرية

الجزائريون “صفر ميدالية” في الألعاب الأولمبية

الجزائريون “صفر ميدالية” في الألعاب الأولمبية

أوكيدجة يخوض مباراته الـ100 مع ميتز الفرنسي ويحظى بتكريم خاص 

أوكيدجة يخوض مباراته الـ100 مع ميتز الفرنسي ويحظى بتكريم خاص 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد