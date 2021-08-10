خبر سارّ عن زروقي

لا تبعث إصابة اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي متوسط ميدان فريق تفينتي إنشخيده الهولندي، على القلق.

وعاد رامز زروقي إلى أجواء التدريبات مع زملائه في فريق تفينتي إنشخيده، كما جاء، الإثنين، في تغريدة للصحفي الهولندي “ليون تن فورده”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتناقلتها وسائل الإعلام المحلي.

وكان زروقي قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الفخذ، خلال المباراة الودّية التي جمعت فريقه تفينتي إنشخيده والضيف نادي لاتسيو، مساء السبت الماضي. بعد اعتداء خشن مِن أحد لاعبي المُنافس الإيطالي.

وتنتظر رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده مباراة ضد المضيف نادي سيتارد، مساء السبت المقبل، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة الهولندية للموسم الجديد. لكن القرار الأخير بِمشاركة الدولي الجزائري في هذا اللقاء، يبقى بِيد المدرب رون يانس.