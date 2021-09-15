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رياضة

خبر سارّ لـ “فغولي”

علي بهلولي
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خبر سارّ لـ “فغولي”
فغولي في مركز التدريبات (صورة نادي قلعة السرايا)

عاد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي، الأربعاء، إلى أجواء التدريبات مع فريقه قلعة السرايا التركي.

وكان سفيان فغولي قد ابتعد عن المنافسات الرّسمية والتدريبات، بعد تعرّضه لِإصابة على مستوى العضلات المُقرّبة (الفخذ)، في مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف البوركينابي، مساء الـ 7 من سبتمبر الحالي.

ويستعدّ الجناح فغولي وفريقه قلعة السرايا التركي لِمواجهة الضيف نادي لاتسيو الإيطالي، مساء هذا الخميس. بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

لكن قرار مشاركة سفيان فغولي في مواجهة لاتسيو، يبقى بِيد التقني فتيح تيريم مدرب فريق قلعة السرايا التركي.

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