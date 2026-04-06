خروج أولى شاحنات وحافلات "صوكون" شهر أوت القادم

كشف مسؤول بمصنع تركيب الشاحنات الثقيلة والخفيفة، وحافلات “صوكون” الجزائر، الاثنين، عن انطلاق أول دفعة لتركيب شاحنات وحافلات هذه العلامة خلال شهر أوت القادم.

وأعلن المتحدث باسم “صوكون”، وهي شركة جزائرية ـ صينية مشتركة، بأن أول مركبة ستخرج نهاية أوت القادم 2026، من مصنعها للتركيب بمنطقة النشاطات زانة البيضاء، بدائرة سريانة، ولاية باتنة بعد الانتهاء من تنصيب خط الإنتاج الأول، والذي استوفى العتاد اللازم، في انتظار استكمال خطي إنتاج آخرين تقدمت بهما الدراسات بنسب كبيرة.

وينتظر أن ينتج المركب 60 ألف شاحنة وحافلة لنقل الأشخاص خلال السنة، فيما سيشغل 450 شخص في المرحلة الأولى، لترتفع الكتلة العاملة لزهاء 1350 عامل بين مهندس وفني وعامل.