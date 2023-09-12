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خريطة رسمية جديدة للسعودية (صورة)

الشروق أونلاين
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خريطة رسمية جديدة للسعودية (صورة)
أرشيف
السعودية

أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية، عن إصدار خارطة رسمية جديدة للمملكة. بحيث تضمّ جزيرتي ثيران وصنافر في البحر الأحمر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء الإثنين، إن الهيئة ستقوم بتوزيع الخريطة الجديدة لكافة الجهات الحكومية والأفراد ووسائل الإعلام.

وتضمّ الخريطة جزيرتي ثيران وصنافر التابعتين في السابق للأراضي المصرية إلى السعودية. بعد انتقالها إلى سيادة المملكة، بموجب اتفاق مع السلطات المصرية عام 2018.

“وأكدت الهيئة أهمية تزويد منظمي الملتقيات الدولية التي تمثل فيها السعودية، بخرائط رسمية محدثة للمملكة. بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح”، يضيف المصدر.

كما دعت ذات الجهة إلى “عدم نشر أي خارطة للمملكة على المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية والكتب والنشرات، للجهات الرسمية للمملكة وغيرها، خلاف الخارطة الرسمية”.

وتبلغ مساحة جزيرة ثيران نحو 61.5 كيلو متر مربع، وهي تبعد 6 كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر.

أما صنافر فهي تمتدّ على مساحة 33 كيلو متراً مربعاً، على مسافة 2.5 كيلو متر شرق ثيران. تضاف إلى مساحة البلد العربي الأكبر مساحة في منطقة الخليج.

الخريطة الرسمية الجديدة للسعودية

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