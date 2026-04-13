دخان السّجائر العالق في الملابس وجدران البيت خطر صحّي

خلال يومي دراسي... مختصة في الأمراض الصدريّة تؤكد:

أكدت المختصة في الأمراض الصدرية، الدكتورة إيمان تواري، خلال يوم دراسي بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، خلال مداخلة علمية بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن نسبة انتشار التدخين لدى البالغين تمثل حوالي 16 بالمائة، مع هيمنة واضحة لدى الرجال، بينما تحتوي حوالي نصف البيوت الجزائرية، على مدخن واحد على الأقل، ما يؤدي إلى إصابة نحو 25 بالمائة من الأطفال بمشاكل تنفسية مزمنة.

وأوضحت أن هناك ظاهرة ما يعرف بالتدخين الثالثي (Tabagisme tertiaire)، وهو بقاء السموم عالقة في الملابس والجدران لساعات أو أيام، الأمر الذي يشكل خطرا شديدا على الرضع، مؤكدة أن التفاعل الخطير بين دخان التبغ والتلوث الهوائي، يؤدي تداخلهما إلى تفاقم الالتهابات والأمراض التنفسية.

أكثر من 7000 مادة سامة ومسرطنة في السجائر

وقالت المختصة في الأمراض الصدرية الدكتورة، إيمان تواري، إن التدخين السلبي يتمثل في استنشاق الدخان المنبعث من احتراق التبغ أو الزفير الصادر عن المدخن. ويحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، من بينها مواد سامة ومسرطنة مثل البنزين وأول أكسيد الكربون والجزيئات الدقيقة، ما يجعله خطرا حقيقيا على الصحة العمومية.

وخلال خلال اليوم دراسي بمستشفى بني مسوس، الذي سلطت فيه ذات المتحدثة، مداخلتها العلمية على مخاطر التدخين السلبي، اعتبرت أن هذه الظاهرة الصحية تعتبر تهديدا صحيا صامتا يفوق في خطورته ما يعتقد البعض، فقد يسبب لدى الأطفال، بحسبها، التهابات تنفسية متكررة، وتفاقم الربو، وضعف نمو الرئتين، بينما يزيد لدى البالغين من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة، وأمراض القلب.

ودعت الدكتورة، تواري، إلى أهمية الوقاية من التدخين السلبي خاصة، سواء على المستوى الفردي عبر منع التدخين داخل المنازل، وحماية الأطفال والحوامل، مؤكدة أن التدخين في الشرفات أو أمام النوافذ لا يكفي لتقليل الخطر أضراره على الآخرين.

وعلى المستوى الجماعي، بحسبها، يمكن تطبيق القوانين المضادة للتدخين، حملات التوعية، ورفع الضرائب على التبغ، إضافة إلى الدور المحوري لمهنيي الصحة في التوعية، والكشف المبكر، ومرافقة المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة، التي تترك عواقب وخيمة، من خلال تأثير دخان السجائر على الآخرين، أو ما يعرف بالتدخين السلبي.