دخول مصنع للواحق السيارات حيز الإنتاج خلال 2026

يختص بإنتاج قطع البلاستيك في ولاية تيسمسيلت:

يرتقب أن يدخل مصنع إنتاج قطع البلاستيك ولواحق السيارات بمنطقة سيدي منصور ببلدية خميستي، ولاية تيسمسيلت، حيز الإنتاج خلال السنة الجارية، بعد استكمال جميع الترتيبات التقنية والإدارية واللوجستية، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان لمصالح الولاية.

وبهذا الصدد، استقبل والي تيسمسيلت، الأحد، الرئيس المدير العام للشركة القابضة للتخصصات الكيماوية، سمير يحياوي، والرئيس المدير العام للشركة العامة لحقن البلاستيك، عجة عبد القادر، حيث خصص اللقاء لضبط آخر الترتيبات العملية لإطلاق هذا المشروع الصناعي.

وتم خلال اللقاء استعراض مختلف التحضيرات التقنية والإدارية الكفيلة بضمان انطلاقة ناجحة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين، وإزالة العراقيل المحتملة لضمان دخول المصنع حيز الخدمة في أفضل الظروف، وفق المصدر ذاته..

ويهدف المصنع إلى تغطية جزء معتبر من حاجيات السوق الوطنية من قطع البلاستيك الموجهة لصناعة السيارات، وهي مواد تعرف طلبا متزايدا، بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الإدماج الصناعي المحلي، تماشيا مع التوجهات الوطنية الداعمة للصناعة التحويلية وتطوير سلاسل الإنتاج.

كما يعول على هذا المشروع ليكون نواة لنشاط صناعي مكمل، قادر على استقطاب استثمارات إضافية مستقبلا، وتعزيز تموقع الولاية ضمن الخريطة الوطنية للصناعة.

ولا تقتصر أهمية المشروع، حسب المصدر نفسه، على جانبه الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي، إذ يرتقب أن يوفر مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة لفائدة شباب المنطقة في مختلف التخصصات، من مهندسين وتقنيين إلى عمال.

للإشارة، يأتي تجسيد هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة باسترجاع المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، حيث يعود أصل المصنع إلى مجمع طحكوت الخاص، قبل إدماجه ضمن النسيج الاقتصادي العمومي.