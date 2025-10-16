-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
"نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع"

دخول 480 شاحنة مساعدات عبر المعابر إلى غزة

الشروق أونلاين
  • 55
  • 0
دخول 480 شاحنة مساعدات عبر المعابر إلى غزة
ح.م
الجوع في غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان أصدره مساء الخميس، دخول 480 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر المعابر يوم الأربعاء.

وتضمنّت قافلة المساعدات التي دخلت القطاع “3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي، و6 شاحنات وقود لتشغيل المخابز والمولّدات والمستشفيات”.

وتأتي هذه المساعدات “في ظل الحاجة الماسّة إلى هذه المواد الأساسية، نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفه عدوان الاحتلال”.

في نفس الوقت، أشار المكتب في بيانه، إلى أن “الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جدا، وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات. ولا تلبّي أقل من الحدّ الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة”.

انتشال جثامين 103 شهداء في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار

وذكّر المكتب في هذا الصدد، بأن “القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات، ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر وكبير. من شاحنات مساعدات، ووقود وغاز طهي، ومواد إغاثية وطبية، بشكل عاجل ومنتظم وبدون توقف”.

ويوم الخميس الماضي أعلنت حركة “حماس” ، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، بعد ما يزيد عن عامين من العدوان المتواصل على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وجرى الاتفاق خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي، بمشاركة قطرية وتركية أيضا. وهو يتضمن انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

مقالات ذات صلة
خطاب محمد السادس لا حدث… الغضب الشعبي يتصاعد في المغرب

خطاب محمد السادس لا حدث… الغضب الشعبي يتصاعد في المغرب

المزارعون الإسبان يرفضون دخول منتجات الصحراء الغربية

المزارعون الإسبان يرفضون دخول منتجات الصحراء الغربية

هذا ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي بشأن “تورط بلاده في إبادة غزة”!

هذا ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي بشأن “تورط بلاده في إبادة غزة”!

المفوضية الأوروبية تمنح المصنعين 3 سنوات لاعتماد الشاحن الموحد

المفوضية الأوروبية تمنح المصنعين 3 سنوات لاعتماد الشاحن الموحد

المقاومة تنفذ أحكام إعدام على المتعاونين مع الاحتلال

المقاومة تنفذ أحكام إعدام على المتعاونين مع الاحتلال

بيان هام من فصائل المقاومة بشأن المرتزقة وخونة الوطن

بيان هام من فصائل المقاومة بشأن المرتزقة وخونة الوطن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد