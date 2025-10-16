دخول 480 شاحنة مساعدات عبر المعابر إلى غزة

"نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع"

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان أصدره مساء الخميس، دخول 480 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر المعابر يوم الأربعاء.

وتضمنّت قافلة المساعدات التي دخلت القطاع “3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي، و6 شاحنات وقود لتشغيل المخابز والمولّدات والمستشفيات”.

وتأتي هذه المساعدات “في ظل الحاجة الماسّة إلى هذه المواد الأساسية، نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفه عدوان الاحتلال”.

في نفس الوقت، أشار المكتب في بيانه، إلى أن “الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جدا، وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات. ولا تلبّي أقل من الحدّ الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة”.

وذكّر المكتب في هذا الصدد، بأن “القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات، ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر وكبير. من شاحنات مساعدات، ووقود وغاز طهي، ومواد إغاثية وطبية، بشكل عاجل ومنتظم وبدون توقف”.

ويوم الخميس الماضي أعلنت حركة “حماس” ، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، بعد ما يزيد عن عامين من العدوان المتواصل على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وجرى الاتفاق خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي، بمشاركة قطرية وتركية أيضا. وهو يتضمن انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.