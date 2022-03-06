دراسة حديثة: هذا هو تأثير الملابس الضيقة على صحة المرأة؟

تحاول المرأة أن تظهر بمظهر أنيق ومتناسق فتختار ملابس ضيقة قد تكون غير متلائمة تماما مع مقاسها مما يسبب لها انزعاجا شديدا.

ووفق دراسة حديثة، فإن الأمر لا يتوقف عند الشعور بالانزعاج فقط، بل يمتد إلى إصابة أعضاء الجسم بمشاكل صحية خاصة عندما يتم ارتداء هذه الملابس بشكل دائم.

وتعتبر السراويل الضيفة ومشدات البطن والجوارب، من بين الأشياء التي تساعد على ظهور أعرض مرضية قد لا تتوقع المرأة أنها نشأت بسببها.

فالملابس الضيقة، يمكنها أن تتسبب في الضغط على المعدة والأمعاء حسب طبيبة التغذية ميشال رانش بموقع Healthline مما قد يؤدي إلى الإصابة بارتجاع المريء وحموضة المعدة وقد تؤثر سلبا على عملية الهضم.

ومن بين المخاطر الصحية التي تهدد المرأة التي ترتدي ملابس ضيقة قليلة التهوية، الإصابة بعدوى الخميرة نتيجة التعرق في هذه الملابس وعدم تغييرها على الفور.

وغالبا ما تشعر النساء اللواتي يفضلن ارتداء ملابس غير واسعة بانضغاط في العصب الفقري ما يؤدي إلى الشعور بالوخز والألم في جانب الفخذ.

وحسب هذه الدراسة، فإنه من الممكن جدا أن تتراجع كفاءة جهاز المناعة بسبب عدم تدفق المنتجات عبر العقد اللمفاوية بسبب ارتداء الملابس الضيقة.