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اقتصاد

دراغي: مشروع لربط شبكة الكهرباء الإيطالية مع الجزائر

الشروق أونلاين
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دراغي: مشروع لربط شبكة الكهرباء الإيطالية مع الجزائر
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ماريو دراغي

كشف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن مشروع لربط شبكة الكهرباء في إيطاليا مع الجزائر، لتزويد بلاده بحاجاتها من الطاقة.

وحسب ما نقلته وكالة “نوفا”، فقد أشار رئيس الوزراء الإيطالي في تصريح أمام مجلس الشيوخ إلى أن “الاتفاقية الموقعة في أفريل مع الجزائر، تتضّمن مشروعا للربط الكهربائي بين البلدين”.

وقال دراغي في سياق حديثه حول مستجدّات النزاع الروسي الأوكراني:”هدفنا ليس فقط زيادة إمدادات الغاز الطبيعي. ولكن أيضًا الاستثمار في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة”.

قبل أن يذكر أنّ الاتفاق مع الجزائر ينصّ على “دعم تطوير الطاقة المتجددة، والتقنيات المبتكرة منخفضة الكربون، ومشاريع نقل الكهرباء”.

رئيس الوزراء الإيطالي: اتفاقية الغاز مع الجزائر نموذج يحتذى به في حوض المتوسط

وفي 14 ماي، وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اتفاقية بلاده مع الجزائر لزيادة إمدادات الغاز، بأنها “نموذج يحتذى به” للتعاون بين ضفتي المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى في العاصمة روما، حول التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال دراغي، حسب وكالة “أكي”، إنّ “لحرب في أوكرانيا كشفت عن خطر الاعتماد على الغاز الروسي”.

وتابع:”لذلك تحرّكت إيطاليا بأقصى سرعة لتنويع إمدادات الغاز. وهي تعتزم الاستمرار في ذلك. ودور دول جنوب المتوسط مركزي في هذا الشأن”.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها سوناطراك مع إيني (الإيطالية)، في خلال الزيارة الأخيرة لدراغي إلى الجزائر، ستستلم روما نحو 3 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي إلى غاية 2023.

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