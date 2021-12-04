درجة “عشير” للمخترع الجزائري بلقاسم حبة

الرئيس تبون يسدي الوسام للمتفوقين في العلم والتكنولوجيا والتسيير والتصدير

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير، للباحث والمخترع الجزائري في مجال الإلكترونيات بلقاسم حبة، وأيضا لبعض مسيري الشركات الصناعية الوطنية، العمومية والخاصة، ومؤسسي شركات ناشئة وباحثين مخترعين، تكريما لمساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وجاء هذا التكريم بناء على المرسوم الرئاسي رقم 21 – 486 المؤرخ في 2 ديسمبر 2021، والذي يعطي بموجبه رئيس الجمهورية “صدر مصف الاستحقاق الوطني، وسام بدرجة عشير من المصف، لكوكبة من أبناء الجزائر المتفوقين في عديد المجالات العلمية الحديثة والمقاولاتية وإحداث المؤسسات الناشئة المنتجة للمعرفة والثروة، عرفانا وتكريما لمواهبهم المشهودة ولمجهوداتهم الدءوبة في خدمة المصلحة العليا للبلاد ورفع مقام أمتهم في المحافل الدولية”، وفقا لما تضمنه العرض المقدم خلال مراسم التوشيح بهذه الأوسمة.

وفي هذا الإطار، تم منح وسام الاستحقاق الوطني للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، “عرفانا لتسييره بكل صرامة وشفافية للمجمع ودوره في الحفاظ على الإنتاج الوطني من المحروقات وتطوير البحث عن حقول جديدة ومساهمته في اللجوء إلى المؤسسات الجزائرية في المناولة وبالتالي تعزيز دور سوناطراك في القطاع الصناعي الوطني”.

كما تم منح نفس الوسام للرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، فطوم أقاسم، نظرا لجهودها في منح حركية جديدة لهذا المجمع الصيدلاني العمومي الذي أصبح يحتل مكانة هامة على المستوى الوطني والإفريقي والذي شرع في 29 سبتمبر 2021 في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ومن المنتظر أن يطلق في غضون 2023 الإنتاج الكامل للأدوية المضادة للسرطان.

وتم أيضا اعطاء وسام الاستحقاق الوطني للرئيس المدير العام لمجمع “كوسيدار” لخضر رخروخ، وبالنسبة للقطاع الصناعي الخاص، تم منح وسام الاستحقاق لكمال مولى، الرئيس المدير العام لمجمع “فينوس”، المتخصص في صناعة مستحضرات التجميل والمدير العام لشركة “فادركو” عمور حابس، بالنظر لدوره في تطوير هذه الشركة الخاصة المتخصصة في مجال النظافة الشخصية والورق وفي مجال الصناعات الغذائية، كما منح الوسام للرئيس المدير العام لشركة “بيمو” عمار حمودي، بالنظر لدوره في عصرنة هذا المجمع.

وفي إطار تشجيع مؤسسي الشركات الناشئة، تم منح الوسام لكل من حاج بورورقة، وياسر أمير غزلي، ورمزي مصباح، وفي الأخير، تم تكريم الباحث والمخترع الجزائري في مجال الالكترونيات بلقاسم حبة والذي له ما يزيد عن 1500 براءة اختراع، وتسلمت الوسام نيابة عنه، حرمه جميلة بودية.